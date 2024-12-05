Легендарний леберкезе тепер на UPG

Коли мова заходить про німецьку чи австрійську кухню, більшість уявляє шніцелі, сосиски та кренделі. Але є ще одна страва, яка вже кілька століть є улюбленою серед гурманів і простих поціновувачів ситної їжі — леберкезе (Leberkäse). Що ж це за загадковий делікатес, який здатен здивувати навіть найвибагливіших гастролюбителів?

Леберкезе народився у сонячній Баварії наприкінці XVIII століття завдяки пекарю Йоганну Ланеру. Саме йому прийшла ідея подрібнити та змішати м’ясо яловичини і свинини до однорідності, додати до нього ароматні спеції й запекти у формі, схожій на хліб. Назва перекладається як "печінковий сир", хоча ні печінки, ні сиру у складі немає — лише соковите, ніжне м’ясо.

Чому варто скуштувати ?

• Смакова гармонія: леберкезе має м’яку текстуру, приємний аромат і легку хрустку скоринку зверху. Він ідеально підходить як для швидкого перекусу, так і для основного обіду.

• Ситність: один шматочок здатен зарядити енергією надовго — чудовий вибір для тих, хто цінує практичність і поживність.

• Користь: делікатес багатий на білок і корисні жири і при цьому в ньому мінімум вуглеводів!

Де знайти легендарний делікатес ?

Якщо ви мрієте спробувати справжній леберкезе, завітайте до національної мережі АЗК UPG!

"Ми завжди прагнемо дивувати наших клієнтів і дарувати їм унікальні гастрономічні враження. Додавши леберкезе до меню, ми хотіли запропонувати страву, яка є не лише смачною, а й культурно насиченою", - розповіла заступник виконавчого директора UPG Вікторія Горова.

У ресторанах національної мережі АЗК UPG на вас чекають:

• Бургер із леберкезе: підсмажений на грилі шматочок соковитого леберкезе у пухкій булочці бріош, доповнений смаженим яйцем і пікантним соусом. Чудовий вибір для тих, хто цінує класичний баланс смаків.

• Леберкезе з сиром у круасані чи тості: ніжна текстура леберкезе поєднується з ароматним салатом і авторським соусом — це ідеальний варіант для ситного сніданку або перекусу в дорозі.

• Леберкезе з картопляним пюре: хрумкий шматочок, поданий із ніжним кремовим пюре та смаженим яйцем. Абсолютна класика, яка закохує з першого погляду.

• Леберкезе з кабачковими оладками: несподіване поєднання традиційного м’ясного хліба з ніжністю кабачкових оладків додає страві елегантності та сучасності.

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