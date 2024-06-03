Lego випустила перший конструктор для дорослих за мотивами Minecraft

З нагоди 15-річчя найвідомішої комп'ютерної гри Minecraft корпорація конструкторів Lego створила конструктор для дорослих шанувальників гри.

Його назвали Crafting Table, йдеться на сайті компанії.

Конструктор вже можна придбати за 89,99 долара. Однак ця вартість актуальна лише для замовлення в США.

Ціни відрізнятимуться в інших країнах – в Австралії (129,99 австралійського долара), Великій Британії (79,99 фунта стерлінгів), ЄС (89,99 євро), Канаді (119,99 канадського долара) і Сінгапурі (149,99 сінгапурського долара).

Як відбувається процес збирання конструктора за мотивами Minecraft Lego

Що відомо про конструктор Lego за мотивами Minecraft

Crafting Table має 1 195 елементів. Після складання він являтиме собою тривимірну площину з такими параметрами: 14*15*15 см.

Набір має вигляд ігрового столу для крафта, але всередині нього є діорама (стрічкоподібна зігнута півколом мальовнича картина з деталізованим переднім планом).

Конструктор можна передзамовити вже зараз, але вислати його зможуть лише після 1 серпня.

Розробники врахували усі особливості комп'ютерної гри та створили 12 біомів, тобто територій з унікальним кліматом: "Глибока темрява", "Пишна печера", "Болото", "Рівнина", "Ліс", "Вишневий гай", "Пустеля", "Тайга", "Засніжена тайга", "Печера крапель", "Крижані шипи" та "Річка".

Не оминули й улюблених персонажів – рухомих об'єктів, що нагадають людей. У грі вони називаються моби. В наборі буде вісім їхніх мікрофігурок: Стів, Алекс, скелет, відьма, Кріпер, житель села, корова та свиня.

Візуалізація готового конструктора Minecraft Lego

"Набір LEGO для відеоігор містить детально описані підземні сцени, наклейки з фразами в грі, а також приховані пасхальні яйця, щоб створити цікавий виклик для дорослих шанувальників і досвідчених збирачів", – йдеться на сайті компанії.

Нагадаємо, Minecraft — це одна з найпопулярніших в історії відеоігор. Її створили у 2011 році. Щомісяця цю гру проходять понад 140 мільйонів користувачів по всьому світу. Її особливістю є те, що користувачі або спостерігають за подіями від першої або третьої осіб.