З російського полону повернули кримчанку Леніє Умерову: восени її мали "судити" за шпіонаж

З російського полону до України повернулися 49 військових і цивільних. Серед них – кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії у 2022 році.

"УП. Життя" зібрала листи та свідчення Леніє з полону та переповідає історію дівчини, яку вдалося звільнити з рук російських силовиків після дворічного увʼязнення за сфабрикованими звинуваченнями.

Леніє Умерова – уродженка Криму, яка після анексії півострова переїхала на материкову частину України, щоб тут завершити школу. Від отримання російського паспорта у Криму вона відмовилася.

Згодом Леніє вступила до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського та навчалася на кафедрі хімічних технологій. Пізніше дівчина працювала у маркетинговій команді українського бренду одягу.

Однак у грудні 2022 року Леніє довелося виїхати з Києва до окупованого Криму через погіршення стану її онкохворого батька.

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"На початку листопада в тата почалися сильні болі. Вже декілька років все було окей, нічого не турбувало, але тут ускладнення. Лікарі сказали, що потрібно оперувати, це серйозно.

Варіантів не їхати не було, але остаточне рішення я прийняла в останній момент, майже нікому нічого не сказавши. Йому призначили операцію на 2 грудня, а 4-го зранку, після наркозів мала під'їхати я, влаштувати сюрприз", – писала Леніє в одному зі своїх листів із СІЗО.

Леніє Умерова з братом та батьками Фото: сімейний архів

За її словами, найзручніший маршрут пролягав через Грузію: з Тбілісі до Сімферополя їздив прямий мікроавтобус.

"І ось, 3 грудня я стояла на пункті перетину кордону "Верхній Ларс". Спочатку все йшло як завжди: перевірили документи та багаж, громадянам України сказали здати телефони на перевірку. Все, що відбувалося далі – якийсь нескінчений жахливий сон, або, якщо розмірковувати по-філософськи, – випробування", – писала Леньє.

Російські силовики затримали дівчину під час перетину кордону нібито за порушення правил режимної зони.

До 16 березня її утримували в Центрі тимчасового утримання іноземців біля Владикавказа. Суд визнав дівчину винною в "порушенні режиму державного кордону" й оштрафував на 2 тисячі рублів.

У ніч на 16 березня дівчину випустили, але біля воріт на неї чекав автомобіль із чотирма чоловіками. За даними правозахисників, Леніє схопили, наділи на голову пакет і вивезли в незнайомий район Владикавказа. Її майже одразу затримав патруль поліції за "непокору".

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В ухвалі російського "суду" йдеться, що вони запропонували їй назватися, і Леніє показала паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Після цього зазначені особи запропонували їй проїхати до відділку поліції для ідентифікації особи, пояснивши, що встановлюють осіб, причетних до розповсюдження наркотичних засобів".

На запитання, за що її затримують, правоохоронці склали другий протокол – за непокору вимогам співробітників поліції. Вони вважали, що дівчина "надто голосно висловлювалась і відмовлялася сісти в машину".

27 березня "суд" повторно присудив адміністративний арешт за "непідкорення розпорядженню поліції". Цього разу причиною продовження арешту стало те, що дівчина не повернула вчасно телефон співробітникам ізолятора після розмови з батьком.

9 квітня термін утримання під вартою Леніє Умерової закінчувався. Але 11 квітня "суд" призначив їй третій адміністративний арешт – на 15 діб. Цього разу жінку звинуватили в тому, що вона відмовилася вийти з машини на вимогу поліції.

26 квітня суд Владикавказа знову заарештував Умерову на 15 діб. На Леніє склали черговий адмінпротокол про непокору.

1 травня ФСБ Республіки Північна Осетія-Аланія вилучила її документи. Згодом дівчину заарештував Лефортівський суд Москви за підозрою в шпигунстві. Її справу оперативно засекретили.

Російські пропагандисти з посиланням на ФСБ РФ повідомляли, що українку звинувачують у передачі "спецслужбам інформації про дислокацію і завдання російських військ, зокрема тих, що брали участь в операції в Київській області".

У червні їй продовжили арешт на три місяці.

Брат Леніє розповів, що дівчину навіть піддали судово-психіатричній експертизі.

"Навіть зараз ми не розуміємо у чому саме її підозрюють. Нагадаю, її продовжують утримувати у камері саму, листи, які вона пише, проходять тритижневу перевірку", – розповів він.

Брат додав відео пропагандистів, в якому ті розповідають, що Леніє затримали нібито за шпіонаж і їй загрожує до 20 років в’язниці. Ніяких доказів правопорушень Умерової не навели.

Суд над Леніє мали провести восени 2024 року в Москві. Утім, у вересні 2024 року Леніє звільнили з російського полону разом із іншими військовими та цивільними.