LEV Development та Maestro Hotel Management відкривають нову еру в індустрії гостинності

На фасаді нового львівського 4-зіркового готелю видно великі літери – LEV. Це назва, яку співзасновники LEV Development Олександр Островський та Василь Левицький обрали для мережі інноваційних готелів.

"В Україні бракує сучасних готельних мереж. Через війну міжнародні бренди зупинили розвиток, є переважно оновлені радянські готелі або окремі проєкти без єдиного стандарту сервісу", – каже Василь Левицький.

Інвестиційні готелі як рішення

LEV Lifestyle Hotel - це інвестиційна готельна нерухомість, якою керуватиме українська компанія Maestro Hotel Management.

Забудовник продає окремі номери, і, таким чином, нові власники отримують пасивний дохід або заробляють на перепродажу. А керуюча компанія Maestro Hotel Management відповідає за заповнюваність готелю, управління персоналом, сервіс, маркетинг, фінанси та юридичний супровід.

Maestro Hotel Management також представила концепцію персоналізованого сервісу для LEV Lifestyle Hotel, гості зможуть самостійно обирати аромати, музику та колірні схеми для номеру відповідно до своїх вподобань.

Архітектурну концепцію розробила команда SAVYTSKYYdesign, з якою девелопер співпрацює багато років. За кухню в LEV Lifestyle Hotel відповідає львівська мережа Gazda Group, відома своїми ресторанами Gazda Cafe та Budzzini. Відтак, інвестори вкладають свої гроші не лише у бізнес, а й у певні цінності та комфорт.

Перший готель мережі LEV Lifestyle Hotel 4* відкрився у серці Львова у вересні. Наступним буде LEV Resort Hotel 5* у Буковелі.

Дохідність - до 15%

Готелі демонструють стабільну прибутковість, з показниками завантаженості та тарифами, що перевищують середні ринкові на 20–30%, розповідає СЕО Maestro Hotel Management Едуард Режинський.

Компанія керує активами на $145,6 млн, має 628 номерів у 13 готелях, веде 8 інвестиційних проєктів і управляє 3 ресторанами, залучаючи понад 400 співробітників.

У LEV Lifestyle Hotel є 93 номери, 90 з яких уже продано. Очікувана операційна прибутковість власників становить 11,6%, а загальна – 15%. Протягом перших 3 років інвестори отримуватимуть $7243 на рік, а з 4 по 10 рік прибуток зросте до $11 088.

Компанія Maestro Hotel Management завершує розробку особистого кабінету та мобільного додатку Maestro Community, що дозволить інвесторам контролювати показники готелю, дохід, фінансові звіти, аналізувати завантаженість та тарифи, а також отримувати доступ до календаря бронювань.

Війна - не перешкода планам

Тим часом LEV Development планує невдовзі анонсувати третій інвестиційний готель і його локацію. І також у колаборації з Maestro Hotel Management.

"Ворог прагне зламати бойовий дух українців, але розвиток країни, будівництво житла та готелів, залучення туристів зі всього світу демонструють нашу незламність", — зазначає Олександр Островський. Весною 2024 року чоловік долучився до лав Збройних Сил України.