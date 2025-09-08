Зайшли у базиліку й тримали веселковий хрест: ЛГБТ-активісти здійснили паломництво до Ватикану

5-7 вересня майже 1,5 тисячі католиків, які належать до спільноти ЛГБТК+, здійснили паломництво до Ватикану.

Їм дозволили увійти до базиліки Святого Петра та провели месу. При цьому паломники несли веселковий хрест, повідомляє The Washington Post.

Це був перший захід ЛГБТК+, дозволений Ватиканом до Святого (Ювілейного) року – особливий рік у католицькій церкві, під час якого Папа Римський надає вірянам можливість отримати індульгенцію. Він був запланований ще до смерті Папи Франциска.

До Ватикану прибули 1450 паломників ЛГБТК+ з 22 країн світу. Вони були одягнені у веселкові кольори, деякі одностатеві пари трималися за руки.

Служба у церкві Іль-Джезу Massimo Valicchia/NurPhoto/Getty Images

6 вересня паломникам дозволили увійти через двері базиліки Святого Петра, що у святковий рік є обрядом спокути. Лідер групи ніс веселковий хрест, хоча під час одного з попередніх заходів це робити заборонили.

Носієм хреста був 40-річний Армандо Капассо – вчитель з Неаполя. Він готувався покласти його перед входом у церкву, однак хрест дозволили тримати високо піднятим протягом усього перебування в базиліці.

"Я шокований. Церква бачить нас без масок і впускає", – сказав Капассо.

Паломництво включало також нічну молитву в римській церкві Іль-Джезу (Церкві святого імені Ісуса) – материнській церкві єзуїтського ордену Франциска.

Під час служби священники вислуховували сповіді та свідчення про силу прийняття. Під час головної меси деякі паломники плакали.

Єпископ Франческо Савіно розповів, що спершу Папа Франциск, а пізніше і Папа Лев XIV, особисто дозволили йому відправити месу для ЛГБТК+.

"Святий рік – це час примирення, і зараз ми повинні говорити про відновне правосуддя. Брати, сестри, я з хвилюванням кажу, що настав час повернути гідність – особливо тим, кому в ній було відмовлено", – наголосив Савіно.

За словами двох високопоставлених представників церкви, Папа Лев XIV таємно схвалив офіційну месу для паломників, однак публічно він про це не заявив.

Католицьке вчення досі описує гомосексуальність як "гріх", тому деякі віряни намагалися скасувати паломництво ЛГБТК+.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Папа Франциск дозволив священникам благословляти одностатеві пари. Однак вінчання та будь-які шлюбні обряди залишив під забороною.