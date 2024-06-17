"Втратили по 40 кг ваги": фотографи показали знімки українських військових після полону

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували фотографії українських військових, які повернулися з російського полону.

Фотографи наголосили, що знімки, зроблені у реабілітаційному центрі, публікують з дозволу самих захисників.

Деяких з цих світлин Ліберови передали на Саміт миру у Швейцарії, де зокрема обговорювали обміни військовополонених.

"Це була найважча наша зйомка за останні пів року. Після зустрічі та спілкування з хлопцями ми тиждень не могли оговтатись від того, що побачили та почули. Ці кадри ми публікуємо з дозволу самих хлопців.

Памʼятаю, як один з них сказав мені: ми маємо зробити все, щоб таке ніколи не повторилось знову, з іншими. Але все повторюється кожного дня", – написали фотографи.

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Усі фото: Костянтин і Влада Ліберови

За словами фотографів, під час перебування у російських катівнях українські військові втратили по 40-50 кг ваги. Нині військовим допомагають реабілітологи та психологи.

"Ми не можемо переказувати те, що почули від хлопців. Але ці фотографії говорять самі за себе. І це при тому, що до моменту нашої зустрічі за тиждень вдома хлопці набрали по 10 кг ваги.

Щоб усвідомити, що це таке, втратити по 40-50 кг ваги (а саме стільки вони втратили за час полону) – подивіться на знімки, де хлопці показують свої фотографії напередодні полону. Але що важливо – їх не вдалось зламати. І це повторював кожен з них: мене не зламали", – написали фотографи.

Зрештою, Ліберови нагадали, що тисячі українців перебувають у полоні країни-терориста РФ, та висловили сподівання, що міжнародні партнери України будуть рішучіше діяти у питанні обмінів.

"Ми спілкувались з лікарями в реабілітаційному центрі, де й перебували хлопці на час нашої зустрічі. З їхніх слів, більшість тих, хто пройшов полон, накриває з часом. Перші ж тижні на рідній землі – це стан ейфорії від усвідомлення, що вони вижили", – додали Костянтин і Влада.

Нагадаємо, 31 травня 2024 року відбувся 52-й обмін військовополоненими, у рамках якого Україна визволила 75 своїх громадян. Зокрема, додому повернулися військовослужбовиця "Азову" Наталія Мануїлова та поліціянтка Марʼяна Чечелюк, які понад 2 роки пробули у неволі. Близько 1,5 тисячі захисників Маріуполя досі перебувають у російському полоні.

У жовтні 2022 року Ліберови опублікували перші світлини азовців Миколи Куща з позивним "Фрост" та Дмитра Козацького з позивним "Орест" після їхнього повернення з полону.