Після двох років полону: Україна повернула додому 24-річну поліціянтку Мар’яну Чечелюк

Дівчина після евакуації з "Азовсталі" понад два роки перубувала в російському полоні.

Серед військовополонених, яких Україні вдалося повернути в рамках 52-го обміну, 24-річна слідча Національної поліції з Маріуполя Мар’яна Чечелюк. Вона перебувала у полоні понад два роки.

Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.

Після початку повномасштабного вторгнення дівчина разом із молодшою сестрою ховалися від обстрілів російських військових у стінах "Азовсталі". Після евакуації цивільних із заводу сестер розділили у російському фільтраційному таборі.

Окупанти, які дізналися про професію Мар’яни, забрали її до Донецького СІЗО. Згодом дівчина перебувала у колонії в Оленівці, пізніше – у в’язниці в Таганрозі та Маріуполі.

"Мою доньку намагалися перетягнути на російський бік як солодкими обіцянками про велику зарплатню, так і залякуваннями. Але вона відмовилась", – розповідала ZMINA розповіла мати Мар’яни Наталія Чечелюк у січні 2024 року.

За словами матері, в полоні Мар’яна пережила багато тортур – її морили голодом, били, знущалися іншими способами. Через умови утримання в полоні в дівчини погіршився стан здоров’я: захворювання дихальних шляхів та ангіна перейшли у хронічну форму бронхіту.

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"Мар’яна дуже схудла, у неї послабився імунітет, стало випадати волосся, зникли місячні", – розповідала про стан дівчини її матір.

Від матері донька не отримувала листів, хоча та їх постійно надсилала. Дівчина зовсім нічого не знала про свою родину, що з нею та де вона.

Згодом у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими оприлюднили відео перших хвилин на рідній землі військових, повернених з російської неволі. На ньому розчулена Мар'яна вперше телефонує своїй мамі.

Загалом у рамках обміну Україну повернулися 70 чоловіків і п’ятеро жінок. Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україну повернули 11-річного сина військовослужбовиці, який понад два роки перебував на окупованій частині Донеччини.