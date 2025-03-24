"Подорожник" передав річний запас медикаментів полярникам в Антарктиду

На фото: розвантаження дослідницького судна Ноосфера в Антарктиді. Фото Сергія Якущенко та Вячеслава Марченко

Нещодавно українські полярники вирушили у 30-у експедицію в Антарктиду. Найбільша мережа аптек "Подорожник" продовжує надавати ліки дослідникам в межах проєкту "Перша полярна аптека", взявши під повну фарм опіку станцію "Академік Вернадський".

Переохолодження, травми, інфекції чи навіть звичайний біль у горлі — за понад 15 000 кілометрів від рідної землі будь-яка медична проблема може стати критичною, адже полярники можуть розраховувати тільки на ті запаси медикаментів, які є на станції, а евакуація можлива лише в виняткових випадках.

Підтримати дослідників єдиної української антарктичної станції вирішила мережа аптек "Подорожник", взявши на себе забезпечення полярників річним запасом медикаментів. Так у 2022 році народився соціальний проєкт "Перша полярна аптека".

Цікаво, що цей проєкт став першим випадком в історії українського ритейлу, коли комерційна аптека долучилася до такої екзотичної соціальної місії аж на іншому континенті. У компанії пояснюють: надання доступу до якісної фармацевтичної опіки для всіх українців є ключовим пріоритетом мережі, і співпраця з Національним антарктичним науковим центром займає окреме місце серед соціальних ініціатив "Подорожника".

На фото: лікарки Іванка Катурбаш (29-та УАЕ) та Юлія Тихонович (30-а УАЕ) під час перезмінки у медкабінеті на станції “Академік Вернадський” (Антарктида)

"Умови роботи в Антарктиді дуже складні: там панує вічний холод, високий ризик переохолодження, травмування, можуть статися й інші негаразди. Робота полярників на рік відділяє їх від Великої землі, поки вони роблять важливі дослідження в сфері біології, метеорології, геофізики в надскладних умовах. Нерідко від роботи лікаря станції та медикаментів залежить життя та здоров’я науковців. Саме тому повноцінне забезпечення ліками є першочерговою необхідністю", — каже СЕО "Подорожника" Тарас Коляда.

Цього разу в Антарктиду відправили медикаменти для 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ). На зимівлю вирушили 13 учасників експедиції, серед яких 4 жінок. Відповідатиме за здоров’я команди лікарка Юлія Тихонович. Вона отримала всі необхідні препарати, зокрема й рідкісні ліки, адже за потребою на станції проводять не лише лікування, а й термінові операції.

"Відправляючи експедицію на зимівлю, ми маємо підготувати її до будь-яких медичних ситуацій, адже найближчі лікарні і аптеки — за пару тисяч кілометрів. Це непроста, і я б сказав, креативна задача, вирішувати яку нам дуже допомагає досвід і компетентність мережі аптек "Подорожник", — зазначив очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" проводять унікальні наукові дослідження в одному з найскладніших куточків планети. Вони стежать за змінами температури повітря і води, озонового шару та магнітного поля Землі, що допомагає вченим прогнозувати погоду, глобальне потепління та навіть землетруси. Також вони вивчають місцеві організми, щоб зрозуміти, як живі істоти адаптуються до екстремальних умов. Їхня робота важлива для науки та майбутнього планети.