"Прикрасять бойові будні": у Росії зоопарк передав на фронт двох павичів

Самця та самку тварини відправили окупантам у рамках акції "Хто, якщо не ми".

Російський Липецький зоопарк передав у зону бойових дій оригінальну "гуманітарну допомогу" – двох павичів.

Самця та самку тварини відправили 252-го мотострілецькому полку окупантів у рамках акції "Хто, якщо не ми".

Росіяни сподіваються, що "краса цих птахів прикрасить бойові будні солдатів" Фото: Липецький зоопарк

Інформацію про це опублікували і в соцмережах самого зоопарку, однак згодом пост видалили.

"Хлопців у важкій бойовій обстановці краса птахів надихає, приносить частинку радості. Це не реклама зоопарку, а подарунок від щирого серця. Сподіваємося, що краса цих птахів прикрасить бойові будні солдатів", – кажуть там.

Інформацію про передачу "гумдопомоги" і ці фото опублікували в соцмережах Липецького зоопарку, однак згодом пост видалили. Фото: Липецький зоопарк

Зоопарк також опублікував відео, на якому один із окупантів подякував установі та розповів, що для павичів зараз будують великий вольєр. Там, за його словами, солдати зможуть "піймати якесь духовне умиротворення" або "просто подумати та спостерігати за красою птахів".

Нагадаємо, росіяни викрали із зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів, а також вивезли із заповідника "Асканія-Нова" до окупованого Криму зебр.