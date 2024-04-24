Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ

Росіяни вивезли зебр з біосферного заповідника "Асканія-Нова", що розташований на окупованій частині Херсонщини. Їх відправили до Криму.

Про це повідомляє російське ТАСС із посиланням на власника ялтинських зоопарків "Сказка" і "Тайган" Олега Зубкова.

Саме туди вивезли трьох зебр із херсонського заповідника.

Як стверджують окупанти, "обмін" відбувся у рамках "угоди" між заповідником "Асканія-Нова" і зоопарком "Сказка". Її підписали у жовтні 2023 року для "збереження і відтворення тварин".

Олег Зубков заявляє, що з Криму до "Асканії-Нови" відправили тибетського яка, карликових баранів, пеліканів, кіз, альпаку, дрохв. Він стверджує, що це не останній такий "обмін".

"Для нас – це велика честь. "Асканія-Нова" переживає сьогодні чергове своє переродження", – заявив Зубков.

Водночас окупаційний директор "Асканії-Нови" Дмитро Міщеряков стверджує, що тварини з Криму у заповіднику перебувають на правах "тимчасового утримання".

Нагадаємо, минулого року окупанти вже вивозили тварин з "Асканії-Нови". Зокрема, тоді йшлося про зебр Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.