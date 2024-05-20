У мережі поширюють фейковий лист про збір даних школярів для реєстру призовників – МОН

Мережею шириться лист від МОН: у відомстві запевнили, що це фейк

Оновлено 21.05.24 о 17:29

У Міністерстві освіти та науки заявили, що у публічному просторі поширюють начебто підписаний заступником міністра лист, в якому йдеться про те, що відомство спільно з Міністерством оборони "просить керівників закладів освіти зібрати дані про учнів 2008 року народження".

У МОН наголосили, що документ – фейковий.

У фальшивому листі стверджується, що відповідні "заходи" проводяться нібито з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

"Це фейк. Міністерство НЕ надсилало листа з таким змістом", – наголосили у відомстві.

У коментарі для "УП. Життя" заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко розповів, що фальшивий лист виявили 20 травня. Щодо походження документа до фахівців МОНу звернулися представники Житомирської ОВА.

"Він був розісланий на електронні пошти всіх обласних департаментів освіти з фейкової електронної адреси міністерства", – зазначив Андрій Вітренко.

За його словами, відомство планує звернутися до правоохоронних органів – заяву до Служби безпеки України вже готують.

Крім того, Андрій Вітренко наголосив, що всі офіційні листи від Міністерства освіти та науки мають QR-код, сканування якого засвідчує оригінальність підпису. Також вони приходять через систему електронного документообігу.

"Пряма комунікація з департаментами освіти унеможливлює поширення фейків та пропаганди", – зауважив заступник міністра.

У МОН закликали українців бути пильними, перевіряти інформацію та звертатися лише до перевірених джерел.

Раніше ми розповідали, що росіяни записують та публікують фальшиві відео, на яких нібито відпускають цивільних заручників.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.