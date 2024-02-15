Коли завершиться навчальний рік? МОН роз'яснило, як школи визначатимуть дати канікул

Навчальний рік має тривати до кінця червня 2024 року, однак дату початку канікул кожний заклад освіти визначає самостійно.

При цьому педагогічні ради мають врахувати наскільки навчання в умовах війни вплинуло на учнів, чи є освітні втрати та які активності будуть найбільш дієвими для їхнього подолання, повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Під час воєнного стану тривалість навчального року встановлює Кабінет Міністрів України. Він визначив, що 2023/2024 навчальний рік триває з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024 року.

"Згідно з цим законом, педагогічна рада закладу освіти визначає структуру й тривалість навчального року, тобто дату завершення занять, періодичність і тривалість канікул тощо”, – пояснили у МОН.

Це також стосується й дати проведення останнього дзвоника – педагогічна рада визначає дату й формат свята.

Водночас у міністерстві нагадали, що у школярів та студентів має бути не менше 30 календарних днів канікул протягом року.

Освітянам також радять навчальним закладам у червні проводити додаткові заняття, консультації, екскурсії тощо.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов запропонував позбавляти звання педагога за булінг, мобінг і держзраду.

А нещодавнє дослідження вчених з США пояснює, як пов'язані булінг та проблеми із психічним здоров’ям у дорослому віці.