"Нема "Чеки" – тепер буду я": литовський волонтер вирішив стати медиком-добровольцем

Литовський журналіст та волонтер Міндаугас Йонушас після загибелі доброволиці "Госпітальєрів" Ірини "Чеки" Цибух він вирішив піти на фронт.

Про це він повідомив у Facebook.

Міндаугас допомагає українцям від початку повномасштабного вторгнення. У травні 2024 року він став амбасадором реабілітаційного центру "РеабіЦентр". Однак цього чоловіку здалось замало – він вирішив стати добровольцем.

"Для мене фронт не дорівнює лише смерті. Служба у моєму розумінні полягає у тому, щоб врятувати кожне життя українця. А також – дати рідним бійців можливість бачити солдата живим, спілкуватись з ним, бачити його успіхи у реабілітації тощо", – розповів волонтер у коментарі для "УП.Життя".

Чоловік каже, що особисто з бойовою медикинею Ірою "Чекою" Міндаугас не був знайомий. Вони дружили лише на Facebook. Іноземець з теплом відкликається про українську колегу-журналістку та натхненно розповідає про її службу в "Госпітальєрах". Каже, дивися інтерв'ю з "Чекою" і повністю поділяє її погляди та цінності.

"Я вирішив стати медиком-добровольцем. Нема "Чеки" – тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Я не романтизую фронт, а лише хочу спробувати зробити все, що мені під силу, щоб Україна жила", – каже Міндаугас.

Він додав, що, на його думку, багато військових в Україні живі завдяки добровольцям, які рятують їхні життя.

"Скажу по секрету, я теж як "Чека" хотів би створити сім'ю, завести дітей, облаштувати дім та вирощувати помідори. Для мене це було б символічним нагадуванням про цю відважну бойову медикиню", – сказав волонтер.

Нагадаємо, нещодавно під час евакуації на Харківщині також загинув 21-річний бойовий медик "Кузьма". Він хотів стати військовим хірургом, тож поєднував добробат з навчанням.