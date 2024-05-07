На Авдіївському напрямку загинув 44-річний доброволець "Госпітальєрів" Сергій Казнадій

5 травня на фронті загинув доброволець батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Сергій Казнадій з позивним "Гера".

44-річний військовий з Одещини загинув, виконуючи бойове завдання на Авдіївському напрямку. Трагічну звістку повідомила пресслужба медичного батальйону "Госпітальєри" 6 травня.

"Друже Гера, ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку.

Висловлюємо глибокі співчуття родині Сергія. Це невимовний біль для всього батальйону", – написали побратими полеглого.

У батальйоні розповіли, що "Гера" завжди був опорою для свого екіпажу Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри

Сергій Казнадій жив у місті Балта на Одещині. "Гера" долучився до "Госпітальєрів" у 2022 році та відтоді врятував десятки поранених. 20 травня чоловіку мало виповнитися 45 років.

Сергій Казнадій загинув, працюючи на Авдіївському напрямку

Дату, місце та час прощання з Сергієм "Госпітальєри" повідомлять пізніше.

Дата, місце та час прощання з госпітальєром буде повідомлено пізніше

“Авдіївський напрямок, нічна евакуація. Гера 200. Тільки тепер маю право написати про твою смерть, коли повернули твоє тіло. Останню евакуацію ти провів сам, тому я ще жива. Ти був найкращим другом та мужнім побратимом, надійним та професійним водієм.

Ми пройшли так багато страху і такі складні евакуації, але вчора була твоя остання робота. Ти справжній воїн Світла, тепер ти зовсім близько до Бога. Ти зробив більше ніж міг. Шана тобі і честь!” – написала “Рута”, посестра “Гери”.

Друг загиблого Володимир Герасимов також опублікував реквізити карток доньки та сина "Гери" для всіх охочих фінансово підтримати родину.

Нагадаємо, 30 квітня на фронті загинув актор і військовий Євген Шумілов, який захищав пораненого побратима.