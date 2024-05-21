У США лосиця вбила фотографа, який хотів зазнімкувати її дитинчат

В американському штаті Аляска загинув 70-річний фотограф-натураліст Дейл Чорман.

На чоловіка напала самка лося, коли він намагався сфотографувати її потомство, повідомляє AP.

Інцидент трапився 20 травня. Медики констатували смерть фотографа на місці.

"Тато був близько знайомий із природою і не мав наївності щодо її небезпеки.

Це не був нещасний дурень, який наткнувся на небезпеку – це була людина, яка пішла шукати чудове фото, усвідомлюючи ризики, і потрапила в небезпечний момент. Лосиця, очевидно, не винна… вона просто захищала своє потомство", – розповів місцевим ЗМІ син загиблого Натан Чорман.

На чоловіка напала самка лося в США Nathan Chorman

За даними Департаменту рибного господарства та дичини Аляски, щороку лосі травмують більше людей, ніж ведмеді. Хоча лосі зазвичай не агресивні, вони можуть хвилюватися, коли їх переслідують собаки, люди, автомобілісти, а також коли вони голодні чи втомлені.

Лосі можуть бути небезпечними навесні та взимку, коли захищають своє потомство. Доросла особина може важити до 400 кілограмів і мати майже 2 метри зросту.