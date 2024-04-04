У Замбії слон напав на групу туристів: 80-річна американка загинула, ще одна жінка травмована

На території Національного парку Кафуе, що на півночі Африки, слон напав на групу туристів. Від отриманих травм 80-річна американка померла.

Як повідомляє The Telegraph, інцидент трапився під час фототуру в Нацпарку. До автомобіля із шістьма туристами підійшов дорослий слон. Пізніше він почав гнатися за машиною, яка швидко їхала геть. У якийсь момент тварина наздогнала автівку і перевернула її двічі.

80-річна туристка зі США, імені якої не розголошують, згодом померла від отриманих травм. Ще одна туристка перебуває в лікарні. Іншим членам групи надали медичну допомогу на місці.

Головний виконавчий директор компанії Wilderness Zambia, яка організувала відпочинок групи, пояснив, що трагічної зустрічі зі слоном не вдалося уникнути через особливість місцевості.

"Усі наші гіди надзвичайно добре підготовлені та досвідчені, але, на жаль, у цьому випадку рельєф і рослинність були такими, що маршрут гіда був заблокований, і він не зміг досить швидко перемістити транспортний засіб із небезпечного шляху", – зазначив він.

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Анна Коваленко, "УП. Життя"