Lviv fashion week 2024: чому подію активно підтримують українські компанії

У Львові 2-4 листопада відбудеться Lviv Fashion Week. Вже багато років поспіль незмінними партнерами заходу є відомі українські компанії - LEV Development та Mercedes-Benz.

Тож чому бізнес та митці об’єдналися, і чого чекати від події - розповідаємо у матеріалі.

Lviv Fashion Week - подія, яка майже три роки була на паузі через повномасштабне вторгнення в Україну. Втім, зазначають організатори, цьогоріч дійство вирішили відновити, оскільки українські бренди, попри все, не припиняють свого розвитку навіть у складних умовах, а відтак, дуже потребують такого інструменту, як покази.

"Покази є важливими для брендів і для розвитку модної індустрії в цілому, оскільки залишаються максимально ефективним маркетинговим інструментом. Незважаючи на розвиток соцмереж, які перетягнули на себе максимум взаємодії з цільовою аудиторією, показ - офлайнова подія, яка викликає емоційний зв’язок з брендом, приносить значні показники UGC і за силою впливу на глядача перевищує інші інструменти", - пояснює Дарія Янковська, організаторка Lviv Fashion Week.

Програма Lviv Fashion Week міститиме не лише покази. Під час події відбудеться також чимало освітніх ініціатив, зокрема лекції та дискусії на теми бізнесу, маркетингу та PR для брендів.

Окрема увага буде приділена обговоренню викликів, з якими стикається модна індустрія в умовах війни.

"Зараз основна проблема - це працювати під час війни, з постійною загрозою повітряних атак і відключень світла, що не сприяє стабільному бізнесу і також впливає на творчий бік справи…"

Ще одним викликом є проблема міграції населення, додають у компанії LEV Development. Вони, як забудовники, чітко бачать цю тенденцію:

"Ми стали партнером цього проекту, бо бачимо дуже сильну міграцію населення. Упродовж останніх кількох років виїхало дуже багато молоді. І вона продовжує це робити. Ми розуміємо, що зацікавлювати, аби вона залишилась, без мистецтва та культури дуже складно. Тому маємо створювати події, які будуть мотивувати молодь повертатися".

Lviv Fashion Week стане не лише модною подією, але й платформою для благодійних ініціатив, зокрема інклюзивного проєкту "Diversity You 2024", підтриманого Українським культурним фондом. Фотовиставка представить історії людей, які отримали інвалідність під час війни, доповнені відеоформатом.

Саме мода є найбільшою і найгучнішою платформою для захисту прав людини та демократичних цінностей, переконані у LEV Development:

"Ми, як представники девелопменту, ніколи не залишаємось осторонь таких подій, адже знаємо, що культурна індустрія щодня допомагає боротися Україні у цій жахливій війні. Наші дизайнери жертвують гроші на ЗСУ, волонтерять і всіляко підтримують українську армію. І особисто ми вважаємо обов’язковим проведення таких заходів та підтримку українських брендів. Ми маємо зробити все, щоб їхні колекції побачив світ".

Більшість дизайнерів та українців по-справжньому зрозуміли цінність позначки "Мейд ін Юкрейн" лише зараз, переконані у LEV Development. Один за одним почали з’являтися круті українські бренди та відкриватись шоуруми. Люди пишаються, що ходять в українських речах та купують українські колекції. Відтак, цей тренд важливо підтримати.

"Сьогодні стало ще більш очевидно, що мода та мистецтво ніколи не були поза політикою. І саме такі івенти стають потужним міжнародним рупором. Українці потребують того, щоб показати свою національну ідентичність, адже у їхніх колекціях закладено дуже багато - історія, етнографія, автентичні символи. Це бренди, які фактично несуть генокод нації" - зазначає головна маркетологиня LEV Development Анна Кульчицька.