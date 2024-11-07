Lviv Fashion Week 2024: підсумки та враження

Львів на три дні став центром моди Східної Європи, де відбулася одна з найбільших модних подій регіону — Lviv Fashion Week 2024. Цей захід об'єднав дизайнерів, митців та гостей з різних країн і продемонстрував синтез сучасних трендів, скульптурного мистецтва та культурних роздумів про сьогодення.

На події побували й журналісти.

Унікальні колекції та мистецькі колаборації

На Lviv Fashion Week представили багато унікальних колекцій. Олеся Марчук, зокрема, вразила екологічною колекцією, заснованою на принципах зменшення текстильних відходів. Дизайнерка розповіла про свій підхід: "Це екологічний бренд, і мета — не залишати відходів, адже близько 30% сировини зазвичай викидається. Чотири роки я шукала рішення, поки не прийшла до ідеї створення аплікацій на одязі".

У межах співпраці з Львівською національною академією мистецтв на Lviv Fashion Week також презентували проєкт "Форма простору", який об'єднав сучасну скульптуру та моду. Василь Одрехівський, скульптор, зазначив: "Тут представлені бронзові, керамічні та металеві скульптури, які відображають концепції митців, торкаючись тем людського та духовного, що перегукується з тенденціями моди". Його колега Олександр Гончарук додав, що метою проєкту є підтримка як відомих, так і молодих скульпторів, які можуть проявити себе.

Дизайнерка Juliya Kros (Юлія Перекрьостова) зазначила, що для розвитку дизайнера участь у модних тижнях є важливою. Вона поділилася своїм досвідом: "Моя перша колекція потрапила на Ukrainian Fashion Week, і це був чудовий старт. Такі заходи допомагають брендам отримати оцінку й зрозуміти напрямок розвитку". Юлія також презентувала колекцію "Незламні квіти", присвячену силі жінок у воєнних умовах.

Завершив перший день показ колекції Марії Старчак. Дизайнерка розповіла, що натхненням для неї стали гори, де вона збирала зразки дерев'яних витинанок і переносила їх на тканину. Її колекція "Знайди свій кут" закликає відчувати приналежність до рідного дому.

Родзинкою показу стала унікальна сукня від Марії Старчак, створена у колаборації з LEV Development. Керівниця маркетингу компанії, Анна Кульчицька, наголосила: "Мода і мистецтво сьогодні стали важливими каналами для трансляції української культури на міжнародній арені. Українці потребують того, щоб показати свою національну ідентичність, адже у їхніх колекціях закладено дуже багато - історія, етнографія, автентичні символи. Українські бренди, фактично несуть генокод нації".

Мистецтво та мода під час війни

На другий день Lviv Fashion Week наша команда поспілкувалася з організаторами, які поділилися досвідом відновлення події після майже трирічної перерви та створення її неповторної атмосфери.

Дарія Янковська, організаторка події, розповіла: "Ідея виникла влітку, але ми не планували таке масштабне дійство. Спочатку думали обмежитися кількома невеликими показами на маленьких локаціях, які можна було б коригувати або переносити".

Гості події відзначили, що Львову дуже бракувало такої атмосфери. Один з відвідувачів поділився враженнями: "Це дійсно потрібно — люди скучили за спілкуванням. Це приносить натхнення, позитивні емоції, які допомагають не занурюватися в щоденний стрес, особливо у цей складний час".

Дарія Янковська додала, що, попри виклики, вдалося навіть розширити масштаб події: "В суботу та неділю ми провели по шість показів на день, починаючи з 15 години. Раніше було менше показів, але зараз багато брендів зацікавлені у Lviv Fashion Week, адже три роки вони не мали такої можливості".

Скульптор Володимир Цісарик, чиї роботи представлені в межах проєкту "Форма простору", поділився думкою про важливість мистецтва в такі непрості часи: "Нинішній контекст сумний і трагічний, але мистецтво і краса знаходять шлях проростати, немов травинка крізь асфальт. Мистецтво проростає навіть посеред хаосу".

Федір Возіанов завітав на Lviv Fashion Week

Ще один особливий показ у межах Lviv Fashion Week провели в готелі Lev Lifestyle Hotel від LEV Development, а точніше — у його підземному паркінгу. Готель відкрився відносно недавно, але вже здобув популярність серед львів'ян і гостей міста.

"Цей івент залучив багато львів'ян, — розповідає Марія Івченко, директорка з маркетингу Maestro Hotel Management. — Нещодавно готель досягнув 100% завантаженості, і для нас це велике досягнення. Сьогодні ми раді приймати захід у наших стінах".

Організатори події підкреслили, що ця локація ідеально підходить для показу. Дарія Янковська, організаторка Lviv Fashion Week, зазначила: "Коли я вперше побачила цей паркінг, зрозуміла, що це ідеальне місце для проведення показів, особливо для такої концептуальної колекції. Це було очевидно з самого початку".

Незвичайну колекцію для показу тут підготував відомий дизайнер Федір Возіанов, і її концепція відображає глибокий символізм: "Ідея народилася з нинішніх реалій. Ми вирішили, що не створюватимемо нове, а використаємо те, що є. Тому взяли залишки тканин зі студії, нічого з ними не робили фактично. Це робить колекцію одночасно локальною та глобальною".