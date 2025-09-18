Любарт — бригада, яка подбає про тебе

Страшно стати одиницею підрозділу, яку готові забути в будь-який момент. Інша справа — бригада "Любарт", яка цінує кожного військовослужбовця більше, ніж найвисокотехнологічнішу зброю.

Чому варто замислитися про бригаду "Любарт"

Одна з найчастіших причин відмови підписувати контракт — страх стати ще однією цифрою. Скільки навколо кружляє розповідей про командирів підрозділів, яким немає справи до своїх людей, і наслідків такого недалекоглядного підходу.

Головний принцип 1-го корпусу НГУ "Азов", до якої належить бригада "Любарт", звучить так: "Все заради солдата". За 11+ років безперервної війни вони впевнилися, що жодна топова техніка не може бути ціннішою за професійного, мотивованого військовослужбовця. Озброєння можна купити, а люди — незамінні.

Бригада Любарт, ефективно виконує поставлені завдання на найскладніших ділянках фронту. Не тільки через великий досвід та всеосяжну підготовку, а й тому, що кожний боєць підрозділу — частина великої родини. Коли поруч надійні плечі побратимів, будь-яка спецоперація стає морально трошки легшою.

Ким ви можете стати у "Любарті": вакансії підрозділу

Бригада "Любарт" приймає до своєї команди добровольців, які вже досягли 18 років. Їм пропонується три види вакансій.

Тилові. Забезпечують і підтримують бойові підрозділи — програмісти, водії, діловоди, психологи тощо. Бойові. Виконують спеціальні завдання на передовій — оператори ПЗРК, майстри РЕБ, сапери, кулеметники тощо. Медичні. Надають медичну допомогу, підтримують здоровʼя, займаються евакуацією, організують медзабезпечення підрозділу — стоматологи, травматологи, хірурги, санітари тощо.

Можна обрати посаду на будь-який рівень амбіцій новобранця.

Чи потрібен бойовий досвід?

Зовсім необовʼязково мати бекграунд, щоб стати частиною "Любарт". Достатньо бажання допомагати країні в ці буремні часи. Про інше подбає підрозділ, забезпечивши адекватну базову та спеціалізовану підготовку за 8+ тижнів.

Які документи треба зібрати?

Стандартно для підписання контракту необхідні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

військовий квиток або приписне посвідчення;

документи про освіту;

довідка про відсутність судимості;

характеристика з останнього місця роботи або служби;

автобіографія;

фотографії;

довідка з банківськими реквізитами.

Однак не хвилюйтеся про це заздалегідь — детальний перелік і пояснення що, де шукати надаються рекрутером під час співбесіди.

Як добровольцю потрапити в бригаду "Любарт"

Перший крок робити завжди складно, а коли він кардинально змінить твоє життя — тим більше. Сумніватися нормально. Однак, якщо ви вже давно хотіли спробувати, заповніть анкету на сайті lubart.army. Це ні до чого зобовʼязує, але дарує можливість стати частиною підрозділу, якому не все одно на особовий склад. І який бачить за кожним номером на жетоні — людину.

Шукайте у "Любарт" вакансії та самостійно керуйте своїм майбутнім!