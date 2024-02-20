Маск: "Перший пацієнт з чипом Neuralink може подумки керувати комп'ютерною мишею"

Маск запевняє, що людина, якій вживили чип у мозок, може керувати комп’ютерною мишею думками

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що людина, якій імплантували у мозок чип від компанії Neuralink, може керувати комп’ютерною мишкою за допомогою думки.

Наразі від неї намагаються отримати якомога більше "мисленнєвих" натискань кнопок, повідомляє Reuters.

"Прогрес хороший, і пацієнт, схоже, повністю одужав, з нейронними ефектами, про які нам вже відомо. Пацієнт здатний переміщати мишу по екрану просто за допомогою думки", – розповів Маск.

Нагадаємо, у березні 2023 року Ілону Маску чип для мозку, який випробовували на тваринах, заборонили тестувати на людях. Однак вже за два місяці цю заборону скасували.

30 січня стало відомо, що стартап Neuralink вперше вживив чип у мозок людини. Для цього використали спеціального робота.

Початкова мета – дозволити людям керувати комп'ютерним курсором або клавіатурою за допомогою своїх думок.

Водночас Маск заявляє, що у майбутньому такі чипи будуть здатні лікувати певні захворювання, як-от ожиріння, аутизм, депресію та шизофренію.