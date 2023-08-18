Техногігант IBM створив прототип чипа, що працює як мозок: що це дасть?

Технологічна корпорація IBM створила прототип аналогового чипа для штучного інтелекту, що працює як людський мозок.

Прототип "мозкоподібного" чипа може зробити ШІ більш ефективним і менш енерговитратним, повідомили IBM у коментарі ВВС.

Компанія сподівається, що ця розробка зробить персональні комп'ютери та пристрої зі штучним інтелектом більш ефективними та менш шкідливими для довкілля.

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У компанії пояснили, що ефективність чипа залежить від компонентів, які працюють подібно до зв'язків у людському мозку.

На відміну від традиційних комп'ютерів, людський мозок може досягти високої продуктивності, споживаючи при цьому мало енергії, сказав науковець Танос Васілопулос з дослідницької лабораторії IBM у Цюріху.

Вища енергоефективність дозволить виконувати більші та складніші робочі навантаження в умовах низького енергоспоживання або обмеженого заряду акумулятора, наприклад, в автомобілях, мобільних телефонах та камерах.

"Крім того, хмарні провайдери зможуть використовувати ці чипи, щоб зменшити витрати на електроенергію та свій вуглецевий слід", – додав науковець.

Майже всі комп'ютери зараз працюють на мікросхемах. Але IBM відходить від традиційних принципів проєктування мікросхем, де інформація кодується двійковими одиницями та нулями.

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Замість цього IBM використовує резистори пам'яті (мемристори), електричні компоненти, що можуть одночасно обчислювати і зберігати інформацію.

Вони можуть працювати наче мозок, де інформація передається від нейрона до нейрона.

"Взаємопов'язані мемристори можуть утворювати мережу, що нагадує людський мозок", – сказав BBC професор Університету Суррея Ферранте Нері.

Якщо подібні розробки з'являться на ринку, людство може отримати високоефективні смартфони, які триматимуть заряд набагато довше, ніж сучасні моделі, завдяки чипам для ШІ.

Нагадаємо, раніше компанія Ілона Маска Neuralink розробляла мозковий чип, який начебто має лікувати неврологічні захворювання.

Однак Neuralink звинувачують у надмірних вбивствах тварин при тестуванні чипа.