Хроніка героїчної боротьби: у Києві презентували літопис оборони Маріуполя

У Києві презентували проєкт "М86. Літопис оборони Маріуполя". За словами творців, це "головне джерело інформації про оборону міста".

Презентація відбулася у Музейно-виставковому центрі Музею історії Києва. У літописі зафіксована вся хроніка боротьби за місто – зібрані сотні свідчень військових, тисячі фото та відеоматеріалів.

Усі фото: Анна Штопенко, УП. Життя

Робота над проєктом тривала два роки. У створенні взяли участь оборонці Маріуполя.

Літопис оборони Маріуполя

За словами директорки урбан-бюро Big City Lab Вікторії Тітової, "М86" – це верифікована військовими поденна хроніка героїчної боротьби за місто.

Вікторія Тітова, директорка урбан-бюро Big City Lab

"Ми дуже багато працювали з Маріуполем до повномасштабної війни – спроєктували декілька парків, прописали стратегії, думали їх втілювати і загалом розвивати місто.

Коли сталося повномасштабне вторгнення, ми були в шоці: місто руйнують прямо на очах. Ми не могли нічого не робити. Ми дуже хотіли зберегти правду про події, які відбулися, бо інформації було дуже багато – і фейків, і вкидів. Ми почали збирати всі хроніки, фотографії відео і в якийсь момент зустріли людину, яка потім стала автором літопису", – розповіла Вікторія Тітова в коментарі "УП. Життя".

Перед виходом у світ літопис пройшов експертизу Головного управління розвідки та Міністерства оборони.

Автор літопису "М86" Sector M – маріупольський журналіст, який побажав залишитися анонімним з міркувань безпеки. Він зібрав велику частину фактів та свідчень.

"Спочатку я просто збирав інформацію про Маріуполь. Потім вона накопичилася до такої межі, що щось знайти було просто нереально і почалась систематизація. Коли був великий обмін 21 вересня 2022 року, вийшла частина командирів підрозділів. Вони дізнались, що існує така ініціатива й вирішили, що потрібно працювати над цим разом. Я отримав допомогу багатьох підрозділів – так все і почалось", – розповів Sector M в коментарі "УП. Життя".

Автор літопису, який побажав залишитися інкогніто

Автор зізнається, що найважчими моментами під час створення літопису було спілкування з тими, хто втратив близьких:

"Це важка тема, яка змушувала повертатися у найважчі життєві години".

Оборонець "Азовсталі" Дмитро Козацький "Орест" в коментарі "УП. Життя" зазначив, що пам’ятати героїзм захисників Маріуполя, які власними силами до останнього боронили Маріуполь – надзвичайно важливо, тому цей літопис потрібен українцям.

"Як показує досвід, ми недостатньо добре пам’ятали свою історію. Вона закарбовується, на жаль, кров’ю. Важливо її фіксувати, щоб наступні покоління не повторювали наших помилок, які були 20, 30 років тому. Тому я вважаю, що це дуже важливо, тим більше що це історія країни, яка зараз воює, героїв, які її обороняють", – наголосив він.

Дмитро "Орест" Козацький

"М86" як інструмент для повернення полонених

"Літопис – це наш голос, наша мова любові, наш спосіб сказати: FREE MARIUPOL DEFENDERS", – пише Вікторія Тітова у Facebook.

Літопис "М86" покликаний стати одним з інструментів боротьби за полонених, зазначила на презентації членкиня наглядової ради Mariupol Reborn Наталя Ємченко.

"Більш як 2000 захисників залишаються в російському полоні. Час боротися за тих, хто виборов час для нас. Літопис – не тільки фіксування подій, а й потужний інструмент адвокації для повернення полонених, один з інструментів боротьби України за полонених", – каже вона.

У презентації також брав участь захисник Ілля Ільяшенко з позивним "Смурф", який боронив Маріуполь й майже 10 місяців провів у російському полоні. Він доповнював літопис інформацією про боротьбу за місто й власними свідченнями.

В коментарі "УП. Життя" "Смурф" наголосив на тому, що люди повинні знати й пам’ятати про оборону Маріуполя.

"Багато хлопців загинули, пам’ять про них має жити вічно. Про героїв будуть пам’ятати лише тоді, коли про них говоритимуть. Якщо не робити таких проєктів – пам’ять про оборону Маріуполя швидко зникне", – висловився захисник.

Ілля Ільяшенко з позивним "Смурф"

Під час обговорення літопису Ілля Ільяшенко закликав українців пам’ятати про військових, які досі перебувають в російському полоні, говорити про це, відвідувати акції за звільнення захисників Маріуполя.

"Треба брати участь у акціях за визволення військовополонених. Якщо люди будуть приходити, нагадувати про них у соцмережах, я думаю, це дасть результат", – вважає він.

Погляд на Маріуполь з позиції мистецтва

Одним із важливих елементів презентації літопису стала міжнародна виставка плакатів за підтримки Big City Lab, Національного музею історії України та 4th Block.

Туди увійшло 138 творів українських та іноземних авторів та авторок. Серед них можна побачити й ті, що перегукуються з подіями в літописі. На одному з таких плакатів зображений маріупольський Драматичний театр, загорнутий у конверт, під яким напис "Де ти?". На деяких плакатах написані міркування стосовно війни, наприклад "IT’S NOT A WAR_IT’S MURDER" (це не війна, це – вбивство).

Драматичний театр, загорнутий у конверт, під яким напис "Де ти?"

"Ми закликали авторів через взаємодію та дослідження, метафори, реальні історії і, звісно ж, мистецтво, яке завжди тонко відчуває будь-які зміни, зобразити Маріуполь місцем сили, стійкості та світла, яке пробиває яскравим променем темряву", – пояснює кураторка виставки Настя Іщенко на презентації.

Виставку можна відвідати до 3 березня в Музеї історії міста Києва. Після презентації у Києві її представлять в основній програмі 12-ї міжнародної трієнале "4-й Блок" у Харкові (Україна), Граці (Австрія), Нью-Йорку та Лос-Анджелесі (США).

Подальші плани

За словами Наталії Ємченко, згодом літопис планують перекласти англійською мовою, а також, за потреби, команда буде готова створювати додаткові продукти навколо "М86".

"У нас є ідея, запропонована Ярославою Гресь: зробити великих 10 примірників з обкладинками зі сталі, які мають поїхати в конгресову бібліотеку, бібліотеку Європи тощо. Для нас це не просто можливість розказати правду, а й можливість зробити потужну адвокаційну платформу для всіх громадських організацій, які борються звільнення полонених", – розповідає вона.

Наталія Ємченко

В подальшому планується вихід проєкту на міжнародну арену.

"Літопис потрібно читати, його потрібно коментувати. Як кажуть командири, з якими ми спілкувалися – він фундаментальний. Цей літопис вже є головним джерелом правди про оборону Маріуполя", – додає Ємченко.

Також команда має ідею зафільмувати кінострічку про оборону Маріуполя.

Протягом 86 днів (стільки тривала оборона Маріуполя) на сайті поступово відкриватимуть сторінки літопису. Нині можна прочитати про перший тиждень оборони міста.

Літопис планують перекласти англійською

За словами Вікторії Тітової, вже верифікований основний текст з Денисом “Редісом” Прокопенко (Азов), Денисом Шлегою (Нацгвардія), Віктором Сікозою (36 ОБМП), Валерій Падителем (прикордонники), Ігорем Чертовим (23 ЗМО). Їхні відгуки можна побачити на платформі.

Як наголосили творці, "М86. Літопис оборони Маріуполя" – це проєкт з відкритим кодом. Там можуть з’явитися додаткові свідчення та історії.

Сотні військових допомагали формувати літопис оборони Маріуполя

Проєкт "М86. Літопис оборони Маріуполя" створено Big City Lab та Національним музеєм історії України за підтримки Mariupol Reborn.

Анна Штопенко, УП. Життя