Незламний воїн: захисник Маріуполя поділився фотографією з "Азовсталі"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 травня 2022

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький поділився фотографією з території заблокованого меткомбінату в Маріуполі.

На знімку – захисник "Азовсталі" у променях сонця.

"16.05.22 Азовсталь", – коротко підписав світлину в Instagram Дмитро Козацький.

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 Фото: Дмитро Козацький

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Дмитра Козацького з позивним "Орест" називають "очима Азовсталі", пише Український ветеранський фонд.

Його кадри з Маріуполя облетіли українські та світові видання.

Він фотографував поранених захисників Маріуполя, нагадавши про те, що їх терміново необхідно евакуювати.

"Мій найболючіший фоторепортаж з Азовсталі", – підписав світлини Дмитро.

А на цьому відео "Орест" співає пісню "Стефанія" переможців Євробачення Kalush Orchestra на фоні звуків вибухів.

Нагадаємо, захисники Маріуполя тримають кругову оборону на заблокованому меткомбінаті "Азовсталь" під постійним вогнем окупантів, у них майже немає їжі та води.

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Близько 600 поранених перебувають в умовах антисанітарії та потребують негайного порятунку.

Рідні бійців закликають врятувати їх за допомогою процедури extraction – евакуації бійців і цивільних на територію третьої країни-посередника.

Для цього дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко створила петицію на ім’я ООН і Генсека організації Антоніу Гутерреша.

Також дружини "азовців" зустрілися з Папою Римським – вони передали понтифіку два листи й фотографії з "Азовсталі".




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