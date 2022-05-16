Незламний воїн: захисник Маріуполя поділився фотографією з "Азовсталі"

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький поділився фотографією з території заблокованого меткомбінату в Маріуполі.
На знімку – захисник "Азовсталі" у променях сонця.
"16.05.22 Азовсталь", – коротко підписав світлину в Instagram Дмитро Козацький.
Читайте також: Стала вдовою після трьох днів у шлюбі: історія кохання захисників на "Азовсталі"
|Фото: Дмитро Козацький
Читайте також: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя
Дмитра Козацького з позивним "Орест" називають "очима Азовсталі", пише Український ветеранський фонд.
Його кадри з Маріуполя облетіли українські та світові видання.
Він фотографував поранених захисників Маріуполя, нагадавши про те, що їх терміново необхідно евакуювати.
"Мій найболючіший фоторепортаж з Азовсталі", – підписав світлини Дмитро.
А на цьому відео "Орест" співає пісню "Стефанія" переможців Євробачення Kalush Orchestra на фоні звуків вибухів.
А це Орест під вибухи виконує "Стефанію".— Український ветеранський фонд (@veteranfundua) May 15, 2022
До мурах. pic.twitter.com/uCah9me82Z
Нагадаємо, захисники Маріуполя тримають кругову оборону на заблокованому меткомбінаті "Азовсталь" під постійним вогнем окупантів, у них майже немає їжі та води.
Читай також:
Близько 600 поранених перебувають в умовах антисанітарії та потребують негайного порятунку.
Рідні бійців закликають врятувати їх за допомогою процедури extraction – евакуації бійців і цивільних на територію третьої країни-посередника.
Для цього дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко створила петицію на ім’я ООН і Генсека організації Антоніу Гутерреша.
Також дружини "азовців" зустрілися з Папою Римським – вони передали понтифіку два листи й фотографії з "Азовсталі".