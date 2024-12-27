Магія доторку: "Епіцентр" та "Вухастик" створили перший в країні антистрес-простір з іграшковими зайцями

В столичному "Епіцентрі" на вулиці Полярній відкрилася унікальна антистрес-кімната "Вухнастики-Пухнастики", відвідувачі якої зможуть відновлювати свій емоційний стан через тактильний контакт з мʼякими іграшками.

"Епіцентр" разом з партнером проєкту - брендом "Вухастик" - облаштували антистрес-зону, яка буде доступна абсолютно всім. Відвідувачі зможуть пірнути в ванну з пухнастими зайцями зі штучного хутра, які надзвичайно приємні на дотик. А також полежати на найбільших в Україні іграшкових зайцях, постояти під заячим дощем та зробити селфі на сходах в оточенні пухнастиків.

У компаніях пояснюють, що тактильний контакт з мʼяким хутром, на думку психологів, розслабляє людину, знижує рівень кортизолу та дарує відчуття захищеності. Проєкт спрямований на підтримку психологічного здоров’я українців у непростих умовах повномасштабної війни.

"Тактильний контакт - це потужний інструмент для зниження стресу та покращення психоемоційного стану. Це допомагає активувати вироблення "гормонів щастя" – окситоцину, серотоніну та ендорфінів. Знижує рівень тривоги, заспокоює та підвищують емоційний комфорт, а також дозволяє нам відчувати себе потрібними й у безпеці навіть у найважчі моменти життя", - зазначає психологиня, засновниця психологічного центру "Далі" Валерія Кваша.

Проєкт "Вухастики-Пухнастики" є логічним продовженням ініціативи "Антистрес хаб", започаткованої "Епіцентром" у 2023 році. У рамках цього хабу проходили лекції з подолання стресу, тренінги та консультації з психологами, які допомагали адаптуватися до викликів воєнного часу. Нова зона обіймів стане частиною масштабної програми підтримки, яку "Епіцентр" планує впроваджувати по всій країні для створення безпечних просторів емоційного відновлення.

Відвідувачі можуть обрати наступну локацію "Вухастиків-Пухнастиків" поруч зі своїм домом. Для цього потрібно зробити фото в антистрес-зоні на Полярній у Києві, запостити його у свої соцмережі, відмітивши сторінку "Епіцентру" та вказавши бажану локацію (місто чи район).