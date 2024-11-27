У Великій Британії жінка тримала 3-річну доньку в ящику дивана: її судили

У Великій Британії мати три роки ховала новонароджену доньку в шухляді. Дитину знайшли з сильним зневодненням, недоїданням та значним відставанням у розвитку.

За це мати засудили до 7 років в'язниці, повідомляє The Guardian та BBC.

Дитина не вміє ходити, говорити, ніколи не бачила денного світла або інших людей. У три роки її розвиток еквівалентний 10-місячній дитині.

Дівчинку знайшли у лютому 2023 року. Партнер її матері піднявся до вбиральні і почув дивні звуки, схожі на плач дитини.

Він виявив дівчинку в ящику дивана. Чоловік негайно викликав поліцію.

РЕКЛАМА:

"Я подивився на її маму і запитав: "Ти її тримаєш?". Мама відповіла байдуже, що так, у шухляді", – згадує він.

Співмешканець також з'ясував, що дитину ніколи не показували лікарям. Її мати народила таємно в березні 2020 року. Жінка пояснила правоохоронцям, що мала складні стосунки з батьком дитини і не хотіла розповідати йому, що вона вагітна.

Тож коли маля народилось, жінка ховала у шухляду ліжка. Мати годувала дитину молочною сумішшю через шприц і міняла підгузки.

Дівчинка також мала розщеплення піднебіння та кілька інших медичних проблем.

"Вона не знала денного світла чи свіжого повітря і не реагувала на своє ім’я, коли її вперше знайшли", – зазначив старший прокурор Рейчел Вортінгтон.

У суді розповіли, що зараз дитина перебуває у прийомній сім’ї.