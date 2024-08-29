У Китаї дві жінки зачинили чужу дитину в туалеті літака, аби "заспокоїти": що трапилося

Фото ілюстративне. Авіакомпанія стверджує, що дитину забрали за згоди її бабусі

Двох жінок у Китаї звинувачують в жорстокому поводженні з дитиною після того, як ті розлучили дівчинку з її бабусею на борту літака та замкнули в туалеті через галас.

Одна з жінок на ім’я Гоу Тінтін опублікувала відео інциденту в соцмережі Douyin – китайській версії TikTok, повідомляє The Guardian.

На ролику видно маленьку дівчинку, яка плаче і намагається вибратися із замкненого туалету на борту літака.

"Якщо ти перестанеш плакати, то зможеш вийти. Якщо не будеш плакати, то тітка відведе тебе назад до бабусі", – чути голос однієї з жінок, яка, як повідомляється, не мала родинних зв’язків з дитиною.

Гоу на час публікації відео пишалася своїми діями, які нібито мали "заспокоїти" дитину.

ВІДЕО ДНЯ

"Багато пасажирів використовували серветки, щоб закрити ними вуха. Деякі перемістилися в задню частину літака, щоб уникнути шуму", – пояснювала свої дії жінка.

Згодом ролик став «вірусним» у мережі і отримав негативні реакції. Ймовірно, це змусило авторку видалили публікацію, оскільки допис більше не доступний для перегляду.

Коментатор із ніком Weibo написав, що в ситуацію мають втрутитися соціальні служби, адже через таку поведінку дорослих діти "страждають у майбутньому".

"Коли люди нарешті зрозуміють, що діти мають право плакати і подорожувати? Вони є частиною суспільства, але разом із тим залишаються дітьми", – написав у коментарі до відео інший користувач.

Згодом випадок прокоментувала авіакомпанія Juneyao Airlines, яка обслуговувала рейс. Виявилося, що дівчинка на відео подорожувала разом з бабусею з міста Гуйян до Шанхая, пише BBC.

У компанії зазначили, що дитина під час польоту почала плакати, тому дві пасажирки вирішили зачинити її нібито зі згоди родички дитини "для того, щоб виховати".

Перевізник стверджує, що після цього спілкувався з матір’ю дитини, яка "висловила своє розуміння", коментуючи поведінку жінок.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що дівчинці – орієнтовно один рік, однак цю інформацію не підтвердили і не спростували в Juneyao Airlines.

Нагадаємо, у червні в США суд визнав 28-річного чоловіка винним у вбивстві його 6-річного сина, який помер від недоїдання. Слідство встановило, що батьки зачиняли хлопчика в шафі як покарання за крадіжку їжі і морили голодом.