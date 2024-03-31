Марсохід NASA досліджує новий регіон Червоної планети: шукає причини зникнення води

Марсохід NASA Curiosity почав досліджувати новий регіон Марса – канал Гедіз Валліс. Його вивчення може допомогти дізнатися, коли вода зникла з поверхні Червоної планети.

Як повідомляє NASA, мільярди років тому Марс був значно вологішим і, ймовірно, теплішим, ніж сьогодні.

Марсохід прибув до області Марса, в якій рідка вода текла набагато довше, ніж вважалося раніше. Він шукає дані, які б могли пояснити, як канал з'явився у гірській породі.

Схили цього каналу доволі круті, тому, на думку вчених, він не міг утворитися під впливом вітру, а натомість його могли сформувати селеві потоки або потік води.

Панорамний знімок, який зробив марсохід NASA Curiosity після прибуття до каналу Гедіз Валліс 3 лютого NASA/JPL-Caltech

На думку вчених, згодом канал засипали валуни і каміння, які спадали з гори Шарп. Вона розташована у кратері Гейла і має висоту близько 5 кілометрів. Туди Curiosity ніколи не потрапить, тому команда проаналізує ці матеріали, щоб зрозуміти, який склад рельєфу там може бути.

Curiosity задокументував канал за допомогою 360-градусної чорно-білої панорами з лівої навігаційної камери. На знімку, зробленому 3 лютого, видно темний пісок, який заповнює одну сторону каналу, і купу уламків, що піднімаються за піском.

У протилежному напрямку розташований крутий схил, на який Curiosity піднявся, щоб дістатися до цієї місцевості. Марсохід робить такі панорами за допомогою своїх навігаційних камер у кінці кожної поїздки.

На повне дослідження каналу знадобляться місяці, але те, що зрештою дізнаються вчені, може змінити уявлення про час формування гори Шарп.

Раніше завдяки Curiosity вчені дізналися, що вода на Марсі, ймовірно, з'являлася і зникала періодично, а не лише поступово зникала в міру того, як клімат на планеті ставав більш сухим.

Минулого року Curiosity здійснив складний підйом задля вивчення хребта, який тягнеться по схилах гори Шарп і, здається, виростає з кінця каналу. Вчені зазначили, що це є свідченням того, що обидва вони є частинами однієї геологічної системи.

Нагадаємо, у NASA показали "місце спочинку" гелікоптера Ingenuity на Марсі.