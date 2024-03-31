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Марсохід NASA досліджує новий регіон Червоної планети: шукає причини зникнення води

Ірина Батюк — 31 березня, 11:52
Марсохід NASA досліджує новий регіон Червоної планети: шукає причини зникнення води
Жовтим позначено крутий шлях марсохода NASA Curiosity
Фото: NASA/JPL-Caltech/UC Berkeley

Марсохід NASA Curiosity почав досліджувати новий регіон Марса – канал Гедіз Валліс. Його вивчення може допомогти дізнатися, коли вода зникла з поверхні Червоної планети.

Як повідомляє NASA, мільярди років тому Марс був значно вологішим і, ймовірно, теплішим, ніж сьогодні.

Марсохід прибув до області Марса, в якій рідка вода текла набагато довше, ніж вважалося раніше. Він шукає дані, які б могли пояснити, як канал з'явився у гірській породі.

Схили цього каналу доволі круті, тому, на думку вчених, він не міг утворитися під впливом вітру, а натомість його могли сформувати селеві потоки або потік води.

Панорамний знімок, який зробив марсохід NASA Curiosity після прибуття до каналу Гедіз Валліс 3 лютого
Панорамний знімок, який зробив марсохід NASA Curiosity після прибуття до каналу Гедіз Валліс 3 лютого
NASA/JPL-Caltech

На думку вчених, згодом канал засипали валуни і каміння, які спадали з гори Шарп. Вона розташована у кратері Гейла і має висоту близько 5 кілометрів. Туди Curiosity ніколи не потрапить, тому команда проаналізує ці матеріали, щоб зрозуміти, який склад рельєфу там може бути.

Curiosity задокументував канал за допомогою 360-градусної чорно-білої панорами з лівої навігаційної камери. На знімку, зробленому 3 лютого, видно темний пісок, який заповнює одну сторону каналу, і купу уламків, що піднімаються за піском.

У протилежному напрямку розташований крутий схил, на який Curiosity піднявся, щоб дістатися до цієї місцевості. Марсохід робить такі панорами за допомогою своїх навігаційних камер у кінці кожної поїздки.

На повне дослідження каналу знадобляться місяці, але те, що зрештою дізнаються вчені, може змінити уявлення про час формування гори Шарп.

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Раніше завдяки Curiosity вчені дізналися, що вода на Марсі, ймовірно, з'являлася і зникала періодично, а не лише поступово зникала в міру того, як клімат на планеті ставав більш сухим.

Минулого року Curiosity здійснив складний підйом задля вивчення хребта, який тягнеться по схилах гори Шарп і, здається, виростає з кінця каналу. Вчені зазначили, що це є свідченням того, що обидва вони є частинами однієї геологічної системи.

Нагадаємо, у NASA показали "місце спочинку" гелікоптера Ingenuity на Марсі.

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