"Матч за Героїв 2.0": у Києві відбудеться благодійний турнір з ампфутболу

22 червня на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова в Києві відбудеться благодійний турнір з ампфутболу "Матч за Героїв 2.0". Захід, організований Mastercard і Ощадбанком у партнерстві з Українською асоціацією футболу, об’єднає ветеранів та українських зірок, щоби привернути увагу до розвитку адаптивного спорту в Україні, а також підтримати збір коштів на соціальний проєкт Української асоціації футболу "Ліга Дужих", що допомагає військовим з ампутаціями кінцівок повернутися до активного життя.

"Матч за Героїв 2.0" — це продовження благодійної ініціативи від Mastercard та Ощадбанку, у рамках якої на футбольному полі вперше зустрілися ветерани з ампутаціями кінцівок на протезах та українські зірки. Тоді завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати понад 7,7 мільйонів гривень на спортивні протези для пацієнтів Superhumans Center.

Цьогорічний захід пройде у форматі турніру за правилами ампфутболу (футболу на милицях). Чотири команди зіграють між собою у двох півфіналах, грі за третє місце та фіналі. Кожен матч складатиметься з двох таймів по 20 хвилин з 10-хвилинною перервою.

Загалом на поле вийдуть понад 50 ампфутболістів із різних регіонів України. До змагань долучаться українські зірки у ролі воротарів, зокрема: Євген Клопотенко, Олександр Сидоренко (Фоззі) та інші. За правилами ампфутболу воротар може грати лише однією рукою, тому інша буде захована під спеціальний корсет, аби забезпечити відповідність умовам гри.

"Матч за Героїв 2.0" відкритий для глядачів: відвідати турнір можна безкоштовно 22 червня з 10:30 на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова в Києві. Пряму трансляцію турніру можна буде подивитися на офіційному YouTube-каналі УАФ. Також його покаже медіасервіс MEGOGO – на ОТТ-платформі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", що мовить в етері Т2 і кабельних мережах.