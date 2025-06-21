МАУП знову лідирує в міжнародному рейтингу університетів THE Impact Rankings

Від України до списку увійшли лише 55 вишів.

18 червня були оприлюднені результати престижного рейтингу університетів Times Higher Education Impact Rankings 2025 (THE), згідно з яким МАУП посіла перше місце серед приватних та друге серед усіх ЗВО України!

THE Impact Rankings — це щорічний глобальний рейтинг, в якому експерти оцінюють вплив університетів на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН. До аналізу входять чотири ключові сфери: навчання, наукові дослідження, управління та соціальна відповідальність.

Цьогоріч укладачі отримали рекордні 2526 заявок від університетів зі 130 країн. Від України до списку увійшли лише 55 вишів. МАУП продемонструвала найкращі результати за такими цілями:

ЦСР 1: "Ні бідності" (подолання соціальної нерівності);

ЦСР 8: "Гідна праця та економічне зростання" (підтримка кар’єрного розвитку);

ЦСР 5: "Гендерна рівність" (рівні можливості для всіх);

ЦСР 17: "Партнерство заради стійкого розвитку" (міжнародна співпраця).

Times Higher Education Impact Rankings — важливий індикатор того, наскільки ЗВО готовий впроваджувати зміни, формувати суспільну довіру, підтримувати сталі ініціативи та розвивати партнерства на різних рівнях.

Для МАУП участь у таких глобальних ініціативах — це можливість залишатися на хвилі актуальних трансформацій у галузі освіти та робити внесок у майбутнє, яке ми будуємо разом.