Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР

Україна має інформацію про майже 2 тисячі людей, старших за 70 років, які стали жертвами насильницьких зникнень.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час заходу "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства для їхнього звільнення", пише "Укрінформ".

За його словами, офіційно визнано, що в російському полоні перебувають понад 14 тисяч цивільних українців. Такими є дані правозахисних організацій і партнерів України.

"Ця кількість може бути набагато більшою. І також (є дані про – ред.) близько 2 тисяч жертв насильницьких зникнень старших за 70 років", – зазначив Юсов.

За його словами, Міжнародний комітет Червоного Хреста наразі підтвердив 868 випадків перебування цивільних осіб у місцях несвободи в Росії. Однак Юсов додав, що насправді ця цифра в рази більша.

"Але сам факт того, що МКЧХ визначає і визнає перебування у місцях несвободи цивільних осіб – це вже визнання факту воєнних злочинів, прямого порушення Женевських конвенцій з боку РФ", – додав представник ГУР.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Серед них діти, цивільні та військові.