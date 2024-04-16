Скільки українців є зниклими безвісти? Дані від омбудсмена

В Україні 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти

В Україні майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Серед них діти, цивільні та військові.

Однак реальна кількість може бути більшою, повідомили в Офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, Росія викрадає цивільних ще з 2014 року, однак із початком повномасштабного вторгнення ситуація значно загострилася.

Наразі майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти – це діти, цивільні та військові. Крім того, Україна верифікувала близько 1700 людей, яких незаконно затримала країна-агресор.

Наразі додому вдалося повернути лише 147 цивільних заручників.

"Водночас ми робимо все можливе, щоб зрушити питання повернення цивільних із точки нуль. Зокрема, це у фокусі роботи Офісу Омбудсмана та одне із завдань пункту 4 Формули миру.

Окрім цього, за ініціативи нашої інституції, Україна створила Міжнародну платформу за звільнення незаконно затриманих РФ цивільних осіб", – зазначив Дмитро Лубінець.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення. Зокрема, таку комунікацію проводили з Туреччиною.

Також обговорюється відкриття процесу кримінального переслідування вищого керівництва Росії за викрадення цивільних.

Раніше повідомлялося, що серед цивільних, яких утримує Росія, є хворі та вразливі групи населення. Також у заручниках перебувають троє співробітників Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Водночас за даними Нацполіції, в Україні зниклими безвісти є понад 50 тисяч людей.

Нагадаємо, родичі зниклих безвісти українців можуть звертатися по допомогу до омбудсмена.