Скільки українців є зниклими безвісти? Дані від омбудсмена
В Україні майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Серед них діти, цивільні та військові.
Однак реальна кількість може бути більшою, повідомили в Офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.
За словами омбудсмена, Росія викрадає цивільних ще з 2014 року, однак із початком повномасштабного вторгнення ситуація значно загострилася.
Наразі майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти – це діти, цивільні та військові. Крім того, Україна верифікувала близько 1700 людей, яких незаконно затримала країна-агресор.
Наразі додому вдалося повернути лише 147 цивільних заручників.
"Водночас ми робимо все можливе, щоб зрушити питання повернення цивільних із точки нуль. Зокрема, це у фокусі роботи Офісу Омбудсмана та одне із завдань пункту 4 Формули миру.
Окрім цього, за ініціативи нашої інституції, Україна створила Міжнародну платформу за звільнення незаконно затриманих РФ цивільних осіб", – зазначив Дмитро Лубінець.
Він додав, що Україна працює над тим, щоб відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення. Зокрема, таку комунікацію проводили з Туреччиною.
Також обговорюється відкриття процесу кримінального переслідування вищого керівництва Росії за викрадення цивільних.
Раніше повідомлялося, що серед цивільних, яких утримує Росія, є хворі та вразливі групи населення. Також у заручниках перебувають троє співробітників Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Водночас за даними Нацполіції, в Україні зниклими безвісти є понад 50 тисяч людей.
Нагадаємо, родичі зниклих безвісти українців можуть звертатися по допомогу до омбудсмена.