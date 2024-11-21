Медичному центру "Лелека" 8 років: трансформація, розвиток та плани на майбутнє

Медичний центр "Лелека" відзначає своє восьмиріччя — період, наповнений досягненнями, трансформацією та інноваціями. За ці роки заклад пройшов шлях від пологового будинку до багатопрофільного центру для всієї родини, що надає широкий спектр послуг: від пологів до сучасної хірургії та поліклінічних консультацій.

Світові стандарти та надійність

МЦ "Лелека" утримує позицію одного з провідних медичних центрів України, здобувши престижну міжнародну акредитацію JCI (Joint Commission International) — "золотий стандарт" якості та безпеки медичних послуг. Завдяки цьому, "Лелека" входить до переліку найкращих медичних установ, яким довіряють пацієнти в Україні та за її межами.

Акредитація ISO 9001:2015 від QUALITY AUSTRIA підтверджує відповідність найвищим стандартам управління якістю, що гарантує пацієнтам комфорт та безпеку на кожному етапі надання медичної допомоги.

Результати, якими "Лелека" пишається

За 8 років в "Лелеці" народилося понад 12 тисяч діток! З них – 450 "ранніх лелечат", які отримали необхідну допомогу у відділенні неонатології.

А з січня по жовтень 2024 року у медзакладі:

- відбулося понад 1 800 операцій. А саме – в Центрі сучасної хірургії "Лелека" проводять передові оперативні втручання в напрямках хірургії гриж, мамології, абдомінальної хірургії, баріатрії, оперативної гінекології, пластичної хірургії та інших;

- забезпечено допомогою військовослужбовців та їхні родини: "Лелека" надала послуги за різними напрямками на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Реалізовано благодійні програми разом з БФ "Діти Героїв", БФ "Лілії Ребрик" та іншими партнерами й військовими частинами ЗСУ, особливо, де служать співробітники МЦ "Лелека";

- здійснено понад 75 тис візитів пацієнтів до поліклінік у 2024 році;

- запроваджено ряд унікальних технологій лікування пацієнтів, частина з яких наявна лише в "Лелеці", а частина є тільки в кількох закладах України.

Розвиток персоналу та інновації

У "Лелеці" впевнені, що якісна медицина починається з людей. Тому лікарі закладу постійно вдосконалюють свої знання та навички. У 2024 році фахівці медцентру пройшли спеціалізовані навчання за програмами ЮНІСЕФ, JCI, інфекційного контролю та невідкладної допомоги.

Погляд у майбутнє

"Лелека" продовжує працювати над розширенням спектру послуг та постійним вдосконаленням. У планах — активний розвиток мамологічного центру та центру хірургії гриж, а також суттєве розширення списку можливих послуг по напрямку педіатрії.

"Ми не зупиняємося на досягнутому. Наша команда продовжує працювати, аби "Лелека" залишалася символом надії, здоров’я та інновацій для кожної родини, — поділився генеральний директор медцентру Валерій Зукін. – Вісім років — це тільки початок. Попереду нас чекає ще більше можливостей і досягнень".