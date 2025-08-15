Меню з характером: UPG запустили святкові смаки до Дня Незалежності

Святковий настрій часто народжується зі смаку. UPG у VIVO café запускає спеціальне меню "з характером", створене до Дня Незалежності. Це п’ять страв, у яких зустрічаються знайомі з дитинства рецепти, сучасна подача і повага до традицій. Принцип простий і чесний: нічого зайвого, максимум уваги до продуктів і точності приготування.

У центрі цього меню - стабільні, чесні смаки, які тримаються в пам’яті, хоч би як змінювався світ. Команда шефів VIVO café працювала з українською класикою делікатно, не змінюючи основу, а лише коригуючи акценти.

Кухня VIVO café на комплексах UPG працює з ресторанним підходом до якості. Шефи готують за єдиними стандартами: рецепти ретельно тестують, а команду навчають і регулярно стажують. Завдяки цьому улюблені страви смакують однаково добре в будь-якому місті, а на тарілці лишається чистий, збалансований смак без прикрас.

До святкового меню увійшли:

• Борщ з характером. Насичений і глибокий, нагадує про дім, у якому завжди чекають.

• Спритні деруни. Золотисті та хрумкі ззовні, ніжні всередині. Легкість, що народжується в дрібницях і збирає за один стіл.

• Мирні галушки. М’які й делікатні, з теплим післясмаком родинних обідів. У них немає зайвого, лише спокій і впевненість, що все буде добре.

Галушки

• Шляхетний сирник. Галицька вишуканість без надмірної солодкості. Світла традиція в кожному шматочку.

Сирник

• Моторні мазурики. Підрум’янені й соковиті, з упізнаваним смаком, що додає внутрішнього темпу.

Мазурики

Пропозиція діє протягом усього серпня у VIVO café на комплексах UPG. На перше замовлення зі святкового меню надається знижка 34% за наявності картки UPGgood у період з 1 до 31 серпня. Адреси локацій і деталі можна знайти в застосунку UPG та на офіційному сайті мережі.

Меню з характером не намагається переосмислювати класику заради ефекту. Це запрошення відчути знайомі смаки сьогодні, з тихою гордістю за те, що справді важливо. Якщо шукаєте спосіб відсвяткувати День Незалежності зі смаком із сенсом, у VIVO café на UPG він уже чекає.