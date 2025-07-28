Мережа CSD LAB передала 1,2 млн гривень на підсилення тактичної медицини України

Мережа медичних лабораторій CSD LAB спрямувала 1,2 мільйони гривень на підтримку військових медиків. Символічно це відбулося напередодні Дня медичного працівника, який в Україні відзначають 27 липня. Допомога спрямована тим, хто бореться за життя українських захисників у стабілізаційних пунктах, у польових умовах, в операційних.

Виділені кошти підуть на забезпечення нагальних потреб у медикаментах і спеціалізованому обладнанні для медичних підрозділів:

1-го корпусу Національної гвардії України "Азов"

8-й окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ

15-тої окремої бригади артилерійської розвідки Сухопутних військ ЗСУ.

"Підтримка військових медичних служб — один із напрямів корпоративної соціальної відповідальності нашої мережі. Тактична медицина рятує життя в перші хвилини після поранення — у бліндажах, на передовій, у прифронтових містах, під час обстрілів. Іноді саме ці хвилини вирішують усе. Нещодавно офіс нашої компанії також постраждав від ракетної атаки. Ми з власного досвіду розуміємо, наскільки близько війна і як важливо підтримувати тих, хто рятує життя в найгарячіших точках. Саме тому ми вважаємо своїм обов’язком не лише продовжувати роботу, а й бути частиною сильного тилу", — зазначив Олександр Дудін, СЕО і співвласник CSD LAB.

Окрім цільової допомоги, компанія системно підтримує українських захисників, надаючи військовослужбовцям 100% знижку на популярні лабораторні обстеження. Із початку повномасштабного вторгнення і станом на червень 2025 року до мережі вже звернулися більше 17 000 військових. Загалом фахівці CSD LAB виконали для них понад 105 000 досліджень на суму майже 23,5 мільйона гривень.

Компанія привітала всіх медичних працівників і працівниць України з професійним святом:

"Сьогодні ми показуємо світові, що медична спільнота нашої країни — це мужність, самопожертва й вірність присязі. Це — надія на життя. У всі часи. І особливо зараз. Дякуємо вам за витримку й професіоналізм, за віру в очах дітей і дорослих, військових і цивільних — усіх, кого ви не залишаєте в найважчі моменти".

CSD LAB — точність заради життя!

Фото/відео: пресофіс CSD LAB