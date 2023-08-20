У США фермер підпирав двері метеоритом вартістю $75 тисяч протягом 30-ти років. ВІДЕО

У штаті Мічиган метеорит вартістю 75 тисяч доларів США використували на фермі, щоб підпирати двері.

Про це пише Science Alert.

Чоловік на ім’я Девід Мазурек купив ферму в 1988 році. Попередній власник показав йому майно. Під час огляду Девід помітив великий, дивний камінь, який використовували, щоб відкрити двері сараю.

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Коли він спитав у власника про річ, той відповів, що це насправді метеорит, який упав на їх ділянку ще у 1930-х роках. Разом із батьком вони знайшли кратер і викопали космічне тіло.

Метеорит Мазуреку дістався як звичайне майно. Тридцять років він підпирав двері саме ним. Лише іноді діти брали камінь до школи.

Проте нещодавно Девід помітив, що на продажу невеликих уламків заробляють. Тож він вирішив оцінити свій камінь. Він продав його планетарію Абрамса Мічиганського державного університету за 75 тисяч доларів.

Космічний камінь назвали Едмором. І тепер він є одним із найбільших, які зареєстрували в штаті. Камінь містить значну кількість нікелю, яка становить близько 12%.

Раніше ми розповідали про падіння на будинок в США метеорита віком 4,6 млрд років.