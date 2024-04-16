Може пролити світло на походження води на Землі: вчені дослідили склад метеорита, який упав у 2021 році

Вчені встановили походження метеорита Вінчкомб, який у 2021 році впав у Великій Британії. Виявилося, що він походить від астероїда, на хімічний склад якого вплинула вода, та який багаторазово видозмінювався.

Це відкриття може пролити світло на походження води на Землі, йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Meteoritics and Planetary Science, повідомляє Space.

У лютому 2021 року у Великій Британії вперше з 1991-го впав метеорит. Це сталося поблизу села Вінчкомб, що у графстві Глостершир. Уламки були розкидані на полях та на під'їзній дорозі до будинку однієї родини.

Пошукова команда змогла швидко витягти фрагменти метеорита – до того, як атмосфера Землі встигла його серйозно змінити на хімічному рівні. Проте на деяких уламках все ж знайшли земні забруднення, зокрема кухонною сіллю. Загалом зібрали 602 грами метеорита.

Аналіз показав, що його фрагменти складаються з брекчії – породи, в якій окремі уламки поєднані між собою.

Вчені класифікували метеорит Вінчкомб як вуглецевий хондрит групи CM – це багата на вуглець кам'яниста порода. Виявилося, що брекчія сформована з восьми найбільш поширених типів CM-хондриту.

"Ми були зачаровані тим, наскільки фрагментованою була брекчія в проаналізованому нами зразку з Вінчкомба. Якщо уявити метеорит у вигляді пазла, то те, що ми побачили під час аналізу, виглядало так, ніби кожна з його частин була розрізана на менші шматочки, а потім перемішана в мішку, наповненому фрагментами семи інших пазлів", – розповів Люк Дейлі, який очолював дослідження.

Це свідчить, що материнський астероїд метеорита Вінчкомб був розбитий на частини й багато разів видозмінений. Ймовірно, це сталося після зіткнень з іншими астероїдами ще на початку історії Сонячної системи.

Крім того, фрагменти метеорита вказують на те, що вони зазнали хімічних змін під впливом води перед тим, як розбитися на шматки. У деяких випадках змінені частинки розмішувалися поруч із незміненими – настільки перемішаною була брекчія.

Також дослідники виявили велику кількість карбонатних речовин – як арагоніт, кальцит і доломіт. Це мінерали на основі вуглецю, а отже материнський астероїд Вінчкомба колись містив багато сухого льоду. Можливо, саме зіткнення, розтопила цей лід і дозволило йому хімічно змінити гірську породу, утворивши карбонати.

"Це дає нам чіткіше уявлення про те, як він, ймовірно, зазнавав ударів і змінювався знову й знову протягом свого життя, відколи вирвався з сонячної туманності мільярди років тому", – пояснив Дейлі.

Раніше аналіз метеорита Вінчкомб показав також наявність в ньому амінокислот та нуклеотидів. Вони не беруть безпосередньої участі в життєдіяльності, проте є попередниками складніших амінокислот – біологічно корисних.

Наявність води на материнському астероїді метеорита Вінчкомб може допомогти зрозуміти, звідки взялася вода на Землі. Теорія полягає в тому, що вона потрапила на Землю внаслідок зіткнень, однак невідомо, чи були це зіткнення з кометами або астероїдами. Вуглисті хондрити здаються вченим найбільш вірогідним джерелом води.

Нагадаємо, вчені повідомили, що глобальне потепління, ймовірно, ускладнить пошук метеоритів в Антарктиді – у майбутньому близько 30% з них стануть недоступними.