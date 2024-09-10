Забруднення Десни: у Міндовкіллі запевняють, що ситуація контрольована

У пробах питної води, відібраних у контрольних точках централізованого водопостачання Києва, поки не виявили перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками.

Забруднена вода може досягнути Київщини орієнтовно 14-16 вересня, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Профільні служби розробляють план на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів.

"Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал" готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил.

Але наголошуємо, що на сьогодні такі ризики відсутні", – кажуть у Міндовкілля.

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Яка ситуація зі забрудненням Десни?

У міністерстві зазначають, що станом на ранок 10 вересня забруднення Десни посунулося орієнтовно на 191 кілометр від впадіння річки Сейм у Десну.

"При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі села Шестовиця спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії – ознаки забруднення не зафіксовані", – розповідають у Міндовкілля.

У районі Чернігова фахівці фіксують покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби. Загалом по Десні у Чернігівській області триває процес переміщення забруднення по руслу річки.

Найгірші показники фіксують у селі Боромики та самому Чернігові. Вміст розчиненого кисню у Десні в районі Боромиків знизився до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³).

На ділянці Десни між селами Велике Устя та Кладьківка вміст розчиненого кисню нормалізувався та становить 4,7-7,85 мгО2/дм³. У селах Максим та Остер – перебуває у межах 7,80-7,84 мгО2/дм³.

У деяких населених пунктах фахівці фіксують перевищення вмісту заліза та марганцю у воді, однак його називають типовим для цієї пори року.

"Підвищення заліза загального, марганцю та азоту амонійного є реакцією екосистеми на загальний екологічний стан річки. Також причиною зростання марганцю у воді може стати підвищений вміст гумусових сполук через високі температури повітря та зниження кисневого режиму", – пояснюють у міністерстві.

У річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях відзначають поступове покращення ситуації – вміст розчиненого кисню повільно зростає, проте все ще нижчим від норми.

За останню добу на території Чернігова зібрали та утилізували 25 кілограмів загиблої риби. На Сумщині випадків замору риби не фіксували.

Раніше ми розповідали, що відомо про забруднення Десни і чи загрожує воно Києву.