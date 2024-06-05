МОН оновило правила вступу до вишів у 2024 році: що зміниться для бакалаврів, магістрів та аспірантів

Для абітурієнтів у 2024 році змінили правила вступу до вишів

Міністерство освіти і науки оновило порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії та мистецтва в аспірантурі у 2024 році.

Про це повідомили у відомстві.

Зміни спрямовані на підтримку закладів вищої освіти, розташованих у прифронтових і прикордонних областях. Для абітурієнтів, які обирають ці виші, підвищать регіональний коефіцієнт – показник, на який множиться конкурсний бал вступника.

Для закладів освіти, розташованих у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, регіональний коефіцієнт становитиме 1,07.

У Дніпропетровській і Полтавській областях, а також у Бучанському районі Київської області, коефіцієнт дорівнюватиме 1,04.

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Вступники, які вже мають ступінь магістра і хочуть здобути ще одну вищу освіту, зможуть вступати до вишу без ЄВІ та ЄФВВ. Їм достатньо буде скласти внутрішні іспити безпосередньо в закладі освіти.

Для вступу на доктора філософії/мистецтва потрібно скласти ЄВІ у 2024 році з оцінкою не менше 150 балів за кожен з компонентів іспиту. Якщо абітурієнт складав ЄВІ у 2023 році, то для вступу йому потрібно мати не менше 130 балів з тесту з іноземної мови. Сертифікати, які посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру у 2024 році.

Випускники бакалаврату 2023 року, які зареєстровані та проживають на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, де тривають бойові дії, мають особливі умови для вступу на магістратуру. Вони можуть отримати рекомендацію для зарахування, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними у відповідному переліку.

Якщо в цьому університеті немає магістерської програми за їхньою спеціальністю, вони можуть вступати до будь-якого переміщеного вишу або університету в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, раніше у МОН повідомляли, що вступна кампанія у 2024 році суттєво відрізнятиметься від минулорічної.