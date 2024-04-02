Яким буде НМТ-2024: все, що потрібно знати вступникам

Уже третій рік підряд замість Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні проводитимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). Це онлайн-тестування з чотирма блоками різних предметів, яке складають в один день.

Такий формат ввели через безпекові умови, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення.

З кожним роком НМТ зазнає змін, зокрема у 2024 до переліку обов'язкових предметів повернули історію України. Крім цього, серед предметів на вибір з'явилися українська література та географія.

Як буде проходити іспит і що потрібно знати вступникам розповідає "Українська правда. Життя".

Коли відбудеться тестування?

НМТ матиме основну і додаткову сесії. Основна проходитиме з 14 травня по 25 червня, додаткова – з 11 по 19 липня.

Під час додаткової сесії тестування зможуть скласти ті абітурієнти, які не змогли пройти його з поважних причин під час основної сесії.

"Проведення НМТ із чотирьох предметів в один день, дійсно, є великим навантаженням на учасника, однак це єдиний варіант, за якого кожен учасник має необхідність усього один раз з’явитися в пункт тестування під час основної сесії. Уразі виникнення непередбачуваних обставин а також матиме змогу взяти участь у додатковій", – сказала директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в коментарі "УП.Життя".

На додаткову сесію абітурієнту дозволять зареєструватися, якщо вступник запізниться на НМТ з поважної причини. Для цього на місці проведення тесту потрібно буде написати відповідну заяву. До прикладу, поважними причинами вважають повітряну тривогу або хворобу, якщо мати з собою довідку. Якщо ж запізнитися без поважної причини, вступник втратить шанс скласти НМТ у 2024 році.

Дізнатися конкретну дату та місце проведення іспиту кожен учасник зможе у своєму електронному кабінеті на сайті УЦОЯО не пізніше ніж за 10 днів до тестування.

Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті триває з 14 березня до 11 квітня 2024 року і відбувається онлайн.

Для цього потрібно зареєструвати електронний кабінет на сайті УЦОЯО. Зареєструватися на тест можна й у "Дії".

Де буде проходити НМТ?

Усі чотири предмети вступники складатимуть у тимчасових екзаменаційних центрах – ТЕЦ. Ними стануть аудиторії навчальних закладів, обладнані комп’ютерами з підключенням до інтернету. ТЕЦ створять не лише на території України, а й за її межами.

Точну адресу екзаменаційного центру можна буде дізнатися у запрошенні на НМТ, яке з'явиться в особистому електронному кабінеті до 8 травня (якщо сесія основна). Це буде найближчий екзаменаційний центр до міста, яке вступник вказав під час реєстрації.

Дізнатися конкретну дату та місце проведення НМТ-2024 кожен учасник зможе у своєму електронному кабінеті. boggy22_Depositphotos

У день НМТ до пункту тестування варто прийти о 10:00, максимальний допустимий час – 10:50.

Учні, які змушені були виїхати за кордон через війну, зможуть пройти тестування в Польщі, Німеччині Великій Британії, США та у ще 24 країнах. В УЦОЯО зазначають, що перемовини з деякими закордонними установами досі тривають.

Зокрема домовляються з організаціями в Іспанії, Молдові, Нідерландах. Тому кількість країн у переліку може зрости, додають у Центрі оцінювання якості освіти.

НМТ для випускників з окупованих територій

Як і в попередні роки, вступники не зможуть скласти тестування на окупованих територіях. Пройти іспит можна буде в будь-якому населеному пункті, підконтрольному українській владі або в одній із країн зі списку.

Проте абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступити до українських закладів вищої освіти без НМТ. Для цього потрібно буде укласти із закладом договір про здобуття освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. Це відбуватиметься за спеціальною процедурою.

Які предмети складатимуть на НМТ-2024

НМТ у 2024 році повинні скласти всі випускники навчальних закладів, які планують вступати на бакалаврат. Крім цього, тестування проходитимуть бакалаври медицини перед вступом на магістратуру.

Цьогоріч учасники НМТ будуть виконувати завдання з чотирьох предметів. Три з них – обов’язкові:

українська мова;

математика;

історія України.

Четвертий предмет можна буде обрати з переліку:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Предмет на вибір потрібно зазначити під час реєстрації для участі в НМТ.

"Три обов’язкові предмети, а також один на вибір забезпечать якісний відбір вступників.



Українська мова й історія – критичні державотворчі предмети, математичне (логічне) мислення важливе для будь-якої спеціальності, предмет на вибір — інструмент індивідуалізації вступу за обраним напрямом", – прокоментувала "УП.Життя" Тетяна Вакуленко.

Чи будуть проводити пробне НМТ?

Пробного тестування цьогоріч, як і два попередні роки, не буде. Замість цього Український центр оцінювання якості освіти пропонує ознайомитися з демонстраційними варіантами НМТ з кожного предмету. Крім цього, можна пройти додаткові тренувальні тести на основі минулорічних НМТ онлайн.

Технічні характеристики тесту

Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань.

З математики – 22 завдання, з фізики – 20, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.

Тестування абітурієнти складатимуть у два етапи. Під час першого потрібно буде виконати завдання з української мови та математики. Під час другого – з історії України та предмета на вибір.

Черговість блоків можна буде обрати самостійно, але предмети в межах одного блоку змінити не можна. Кожен з етапів триватиме 120 хвилин (по годині на предмет), між якими вступники матимуть 20-хвилинну перерву.

Цьогоріч учасники НМТ будуть виконувати завдання з чотирьох предметів. ArturVerkhovetskiy_Depositphotos

Українська мова

Із 30 завдань з української мови:

10 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;

5 – на встановлення відповідності.

За перші 25 завдань можна буде отримати максимум по одному балу. За наступні 5 – по чотири бали. Максимальний бал за тестування з української мови складатиме 45 балів.

Завдань з письмовими короткими або розгорнутими відповідями не буде. З української літератури кількість, типи завдань та розподіл балів будуть такими ж.

Математика

22 завдання з математики міститимуть:

15 – з вибором однієї правильної відповіді;

3 – на встановлення відповідності;

4 – з короткою відповіддю.

Перші 15 завдань будуть оцінювати максимум по одному балу. Наступні 3 – по три бали. Завдання з короткою відповіддю – по два. Максимальна кількість балів за тест з математики – 32.

Під час тестування можна буде користуватися довідковими матеріалами і чернетками.

Історія України

У 22 завданнях з Історії України буде:

20 – тестових;

4 – на встановлення відповідності;

3 – на встановлення правильної послідовності;

3 – з вибором трьох відповідей із семи.

Кожне з 20 тестових завдань вартуватиме по одному балу. За 4 завдання з відповідностями можна буде отримати по 4 бали максимум. За наступні 6 завдань – по 3 бали. Загальний максимальний бал з історії України – 54.

Завдання будуть охоплювати лише період з другої половини ХVI по початок XXI століття.

Іноземні мови

Із 32 завдань з англійської, французької, німецької або іспанської мови потрібно буде виконати:

11 – на встановлення відповідності;

5 – тестових;

16 – на заповнення пропусків у тексті.

За усі типи завдань можна буде отримати по одному балу. Тож максимальна загальна кількість за блок з іноземної мови – 32.

Завдань з короткими або розгорнутими письмовими відповідями не буде.

Географія

30 завдань з географії матимуть:

20 – з вибором однієї правильної відповіді;

4 – з короткою розгорнутою відповіддю;

6 – з вибором трьох відповідей із семи.

За перші 20 завдань можна буде отримати максимум по одному балу. За розгорнуті відповіді – по два бали, а за останні 6 завдань – по 3 бали. Цю частину тестування будуть оцінювати максимум у 46 балів.

Біологія

30 завдань з біології розподілятимуть на:

24 – з вибором однієї правильної відповіді;

4 – на встановлення відповідності;

3 – з вибором трьох відповідей з трьох груп варіантів.

24 завдання з однією відповіддю будуть оцінювати максимум по одному балу. 4 завдання з відповідностями – по чотири бали. 3 останні завдання – по три бали. Максимум за тестування з біології – 46 балів.

Хімія

Із 30 завдань у тесті передбачені:

22 – з однією правильною відповіддю;

2 – на встановлення відповідності;

6 – з короткою розгорнутою відповіддю.

22 тестових завдання вартуватимуть по одному балу кожне. 2 наступних – максимум по 3 бали, а 6 останніх – по 2. Загальне максимальне число буде складати 40 балів.

Під час виконання можна буде скористатися довідковими матеріалами і чернетками.

Фізика

20 завдань з фізики розподілили так:

12 – з вибором однієї відповіді;

2 – на встановлення відповідності;

6 – з написанням короткої відповіді.

За 12 перших завдань зможуть дати максимум по одному балу, за 2 на встановлення відповідності – по 4 бали, а за 6 з короткою відповіддю – по 2.

Під час тестування з фізики також можна буде використати довідкові матеріали та чернетки.

Теми, які будуть використовувати під час підготовки завдань з кожного предмету, відповідатимуть програмі ЗНО.

Що взяти з собою на тестування?

На НМТ з собою потрібно взяти:

паспорт, ID-картку або закордонний паспорт (підійдуть і документи з “Дії”);

паперовий або електронний сертифікат учасника НМТ (його можна буде завантажити зі свого кабінету на сайті УЦОЯО, коли документи для реєстрації пройдуть перевірку).

Ще можна взяти ручку будь-якого кольору для нотаток в чернетці, перекус та пляшку води без етикетки.

Що не можна брати на іспит?

На вході в аудиторію працівник поліції перевірятиме учасників металошукачем. За словами директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко, минулого року фіксували досить багато випадків, коли вступники проносили з собою гаджети і використовували їх для списування. Тож якщо недоброчесність виявлять – результати тесту анулюють.

На НМТ 2024 все ще не можна буде залишати у своїх кишенях телефон, смартгодинник, навушники, калькулятор, камеру, флешку, тощо. Особисті речі можна буде покласти у виділене місце для зберігання в аудиторії.

На місцях також працюватимуть інструктори, які будуть розповідати про організаційні моменти іспиту. Вони видадуть учасникам НМТ аркуші для чернеток. На чернетці можна буде робити будь-які нотатки і забрати з собою після тестування.

Довідкові матеріали (таблиці з математики, хімії, фізики) можна буде знайти в окремих вкладках на робочих комп’ютерах. Власними конспектами користуватися під час тесту не можна.

А як під час повітряної тривоги?

Під час повітряних тривог тестування зупинятимуть. Продовжувати будуть лише після того, як пролунає відбій і учасники з працівниками ТЕЦ повернуться із укриттів. Продовжити проходити тест можна буде з того місця, на якому вступник закінчив його виконувати.

Якщо повітряна тривога триватиме довго – учасникам доведеться складати НМТ у додаткову сесію. Рекомендації з часовими обмеженнями щодо тривоги розроблять і нададуть працівникам ТЕЦ.

Перерва між блоками тестування

Під час 20-хвилинної перерви можна буде перекусити та сходити до вбиральні. Виходити на вулицю в цей час заборонено. Однак можна буде вийти за межі аудиторії. Також впродовж цього часу не дозволятимуть користуватися гаджетами.

Якщо вступнику потрібно буде піти до вбиральні поки триватиме тест, то час, який виділили на його складання, не зупинятиметься.

Змінювати відповіді в завданнях перших двох блоків після перерви не дозволятиметься.

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Коли можна буде дізнатися результати НМТ?

Свої тестові бали за кожен блок можна буде побачити на екрані комп'ютера одразу після того, як абітурієнт виконає всі завдання НМТ. Результати іспиту, переведені у шкалу 100-200 балів, з’являться в особистому кабінеті на сайті УЦОЯО до 2 липня (основна сесія) та 26 липня (додаткова сесія).

Як перевести бали НМТ

Результати НМТ визначатимуть за шкалою від 100 до 200 балів. Перевести свої бали з тестових у рейтингові можна з допомогою таблиці. Для того, аби НМТ вважалося складеним, потрібно набрати мінімальний “поріг” з кожного предмету. 100 балів можна отримати, якщо скласти тестування:

з української мови – на 7 тестових балів з 45;

з математики – на 5 тестових балів з 32;

з історії України – на 8 тестових балів з 54;

з української літератури на – 7 тестових балів з 45;

з іноземної мови – на 5 тестових балів з 32;

з біології – на 7 тестових балів з 46;

з фізики – на 5 тестових балів з 32;

з хімії – на 6 тестових балів з 40;

з географії – на 7 тестових балів з 46.

Для всіх спеціальностей встановили коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. З допомогою них можна буде дізнатися, бал з якого предмету більше “важить” при вступі на ту чи іншу спеціальність.

Що потрібно знати для вступу

Як і у попередні роки, заяви про вступ потрібно буде подавати у персональних електронних кабінетах на сайті УЦОЯО. Реєстрація кабінетів вступників розпочнеться 1 липня.

У 2024 році для вступу можна буде використати сертифікати з результатами НМТ 2023 та 2022 років або сертифікат ЗНО 2021 року. Вступники на творчі та спортивні спеціальності, окрім НМТ, мають пройти творчий конкурс.

Цьогоріч під час вступної кампанії абітурієнти зможуть подати до п'ятнадцяти заяв до вищих навчальних закладів – п'ять заяв на бюджет та до десяти – на контракт.

Богдана Торба, УП. Життя