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Міносвіти збирається спростити умови вступу на магістратуру, але не для всіх

— 14 травня, 18:17
Міносвіти збирається спростити умови вступу на магістратуру, але не для всіх
Міносвіти спростить вступ на магістратуру за деякими спеціальностями
LUCKYBUSINESS/DEPOSITPHOTOS

Міністерство освіти та науки вирішило спростити умови вступу до магістратури для абітурієнтів, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Зазначається, що вступники на магістратуру з ТОТ зможуть здобувати освіту в українських університетах без складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на 56 спеціальностях у 13 галузях.

Йдеться про спеціальності, яким надається особлива підтримка, а саме:

  • Освіта/Педагогіка
  • Природничі науки
  • Математика та статистика
  • Механічна інженерія
  • Електрична інженерія
  • Хімічна інженерія та біоінженерія
  • Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
  • Виробництво та технології
  • Архітектура та будівництво
  • Аграрні науки та продовольство
  • Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
  • Цивільна безпека
  • Транспорт

За словами Гришиної, у міністерстві вже готують проєкт наказу "Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році".

Нагадаємо, цього року для вступу на більшість магістерських програм в Україні студенти обов'язково мають скласти Єдиний вступний іспит.

Він складатиметься з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови – англійської, німецької, французької або іспанської. Кожен вступник обирає її самостійно.

Раніше ми писали, які типи завдань увійдуть до тестування та як їх оцінюватимуть.

Анастасія Мосорко, "УП. Життя"

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