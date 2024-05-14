Міносвіти збирається спростити умови вступу на магістратуру, але не для всіх

Міносвіти спростить вступ на магістратуру за деякими спеціальностями

Міністерство освіти та науки вирішило спростити умови вступу до магістратури для абітурієнтів, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Зазначається, що вступники на магістратуру з ТОТ зможуть здобувати освіту в українських університетах без складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на 56 спеціальностях у 13 галузях.

Йдеться про спеціальності, яким надається особлива підтримка, а саме:

Освіта/Педагогіка

Природничі науки

Математика та статистика

Механічна інженерія

Електрична інженерія

Хімічна інженерія та біоінженерія

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Виробництво та технології

Архітектура та будівництво

Аграрні науки та продовольство

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Цивільна безпека

Транспорт

За словами Гришиної, у міністерстві вже готують проєкт наказу "Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році".

Нагадаємо, цього року для вступу на більшість магістерських програм в Україні студенти обов'язково мають скласти Єдиний вступний іспит.

Він складатиметься з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови – англійської, німецької, французької або іспанської. Кожен вступник обирає її самостійно.

Раніше ми писали, які типи завдань увійдуть до тестування та як їх оцінюватимуть.

Анастасія Мосорко, "УП. Життя"