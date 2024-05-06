В Україні стартує реєстрація на вступні іспити до магістратури: де їх можна буде скласти

Де відкриють пункти тестування для вступу на магістратуру

7 травня розпочинається реєстрація на вступні іспити до магістратури – єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Реєстрація триватиме до 29 травня 2024 року включно, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Її проводитимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або на інший визначений вишем канал зв’язку низку документів:

заповнену заяву-анкету для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

документ про здобутий ступінь вищої освіти (для тих, хто завершив навчання в минулі роки) або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома (для випускників 2024 року);

фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (якщо треба спеціальні умови для проходження вступних випробувань).

При заповненні заяви-анкети вступник має вказати населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажає пройти ЄВІ або ЄФВВ.

Тестування відбудуться лише в тих містах України, де безпекова ситуація уможливлює створення пунктів тестування для проведення комп’ютерних онлайн-тестів.

Основні сесії ЄВІ та ЄФВВ проходитимуть у населених пунктах 21-ї області України та у Києві. Вступні випробування не проводитимуть в АР Крим, у Донецькій, Луганській і Херсонській областях та в місті Севастополь.

Тестування за кордоном відбудеться тільки під час основної сесії. Кожний пункт тестування за кордоном має обмежену кількість місць.

ЄВІ заплановано в дев'яти країнах Європи:

Болгарії;

Великій Британії;

Литві;

Німеччині;

Польщі;

Португалії;

Словаччині;

Франції;

Чехії.

ЄФВВ проводитиметься у семи державах:

Болгарії;

Великій Британії;

Німеччині;

Польщі;

Португалії;

Словаччині;

Чехії.

Додатковий період реєстрації триватиме з 17 по 21 червня.

Нагадаємо, українські випускники шкіл, які перебувають за кордоном, зможуть скласти національний мультипредметний тест у 32-х країнах.