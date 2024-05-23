Міносвіти шукає тренерів для вчителів "Захисту України": хто ними може стати

Міністерство освіти та науки оголосило про запуск програми підготовки тренерів для вчителів, які викладатимуть дисципліну "Захист України".

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

За його словами, ця ініціатива має на меті підвищити кваліфікацію педагогів і забезпечити ефективне викладання курсу, який відіграє важливу роль у підготовці молоді до захисту країни.

"Ми ґрунтовно змінили освітню програму дисципліни, і незабаром вже розпочнуться закупівлі необхідного оснащення для ефективного навчання. Але ще один надважливий пункт – підвищення кваліфікації педагогів. На цьому етапі запрошуємо до участі фахівців, які пройдуть відповідне навчання і стануть тренерами для вчителів зі всієї України", – зазначив Лісовий.

Тренерами можуть стати:

вчителі предмету "Захист України" та суміжних предметів;

інструктори центрів цивільного захисту;

демобілізовані захисники і захисниці України;

фахівці, які активно працюють із молоддю.

Програма підготовки майбутніх тренерів охоплює:

інтерактивні методи викладання;

основи національної безпеки;

військове управління;

протидію інформаційним загрозам.

Підготовка тренерів відбуватиметься 10-14 червня в Києві. Проживання, трансфер і харчування забезпечить Міносвіти.

Після навчання тренери отримають сертифікати й будуть працювати з учителями "Захисту України" у своїх громадах чи областях. Кошти для їхнього підвищення кваліфікації закладено в державну субвенцію.

Дізнатися більше про ініціативу та подати заявку на тренерство можна за посиланням.

Нагадаємо, Міністерство освіти й науки повністю переписало програму дисципліни "Захист України". Раніше Оксен Лісовий обіцяв, що незабаром в Україні функціонуватиме мережа приблизно з тисячі навчальних центрів для підготовки вчителів.