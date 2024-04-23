Рада підтримала законопроєкт, який пропонує не розділяти хлопців і дівчат на предметі "Захист України"

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, яким пропонують скасувати розподіл у навчанні для хлопців і дівчат на предметі "Захист України".

Замість "допризовної підготовки учнів" у школах посилять вивчення предмета "Захист України", повідомив заступник голови Комітету ВРУ з питань молоді та спорту і голова Підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Василь Мокан.

Також у законопроєкті пропонується розширити перелік закладів освіти, в яких здійснюється початкова загальновійськова підготовка.

"За" відповідний законопроєкт №11092 "Про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки" проголосував 291 депутат.

Ухвалення законопроєкту, зокрема, прокоментував нардеп і військовий Роман Лозинський.

"Кожен українець і кожна українка з юного віку мають знати, яке їхнє місце у захисті від навіженого сусіда-терориста. Практичні навички, підготовлені вмотивовані вчителі та інструктори, доступні ресурсні бази. Сьогодні – ще один крок в цьому напрямку.

Вдячний 291 колезі за підтримку нашого з колегами законопроєкту #11092. Готуємось до 2 читання", – написав військовий.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до низки статей законів "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про оборону України", "Про освіту" і "Про основи національного спротиву".

"Наявність неузгодженості нормативно-правових актів перешкоджає оновленню підходів вивчення навчального предмета "Захисту України", відповідно до вимог сучасності, а також сприяє стереотипізації ролі гендеру у питаннях захисту України", – кажуть автори проєкту.

Законопроєкт має сприяти розвитку початкової загальновійськової підготовки "як основи підготовки громадян до національного спротиву".

На думку нардепів, його ухвалення сприятиме формуванню суспільства відповідальних громадян, які вміють діяти у надзвичайних ситуаціях та мають високий рівень "оборонної свідомості".

Нагадаємо, також у школах дітей планують вчити, як керувати дронами. А українських ветеранів хочуть залучати до викладання військової підготовки.