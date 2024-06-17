МОН підготувало першу групу тренерів з дисципліни "Захист України": коли буде наступний набір
Міністерство освіти і науки України закінчило першу хвилю підготовки тренерів, які ознайомлюватимуть шкільних вчителів з особливостями оновленого предмету "Захист України".
Перші тренери отримали сертифікати і вже готові допомагати шкільним учителям опановувати оновлену дисципліну, повідомили на сайті відомства.
За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, всього в навчанні взяла участь 81 людина – це і освітяни, і ветерани. А заявок було понад 700, тому обирати було складно.
"Тепер підготовлені тренери, які успішно пройшли сертифікацію, роз’їдуться по своїх областях і своєю чергою навчатимуть вчителів "Захисту України", роль яких в оновленні предмету важко переоцінити.
Хочемо, щоб з 1 вересня предмет "Захист України" викладали по-новому. І саме вчителі мають стати рушієм цих змін, тому навчання педагогів – важливий фокус уваги", – зауважив Оксен Лісовий.
Майбутніх тренерів навчали представники бригади спеціального призначення "Азов", OSINT-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та Києво-Могилянської бізнес-школи.
- національної безпеки та оборони;
- інформаційної безпеки;
- військового управління;
- особливостей роботи зі старшокласниками;
- педагогіки.
За словами міністра, після проходження навчання від тренерів шкільні вчителі не тільки зможуть передати необхідні для збереження життя знання та навички, а й навчаться формувати потужну патріотичну позицію учнів.
Через великий попит на здобуття сертифікату тренера та важливість викладання оновленої дисципліни, у міністерстві вже планують наступну хвилю навчання. Очікується, що черговий набір охочих відбудеться в липні 2024 року.
Нагадаємо, у травні МОН повністю переписало програму дисципліни "Захист України". За словами очільника відомства, звідти прибрали все, що "туди потрапило за радянським підходом».
Оновлений предмет очікують почати викладати в українських школах уже від 1 вересня.