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МОН підготувало першу групу тренерів з дисципліни "Захист України": коли буде наступний набір

Анна Коваленко — 17 червня, 19:24
МОН підготувало першу групу тренерів з дисципліни Захист України: коли буде наступний набір
Навчання тренерів відбувалося за кількома модулями нової програми
Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Міністерство освіти і науки України закінчило першу хвилю підготовки тренерів, які ознайомлюватимуть шкільних вчителів з особливостями оновленого предмету "Захист України".

Перші тренери отримали сертифікати і вже готові допомагати шкільним учителям опановувати оновлену дисципліну, повідомили на сайті відомства.

За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, всього в навчанні взяла участь 81 людина – це і освітяни, і ветерани. А заявок було понад 700, тому обирати було складно.

"Тепер підготовлені тренери, які успішно пройшли сертифікацію, роз’їдуться по своїх областях і своєю чергою навчатимуть вчителів "Захисту України", роль яких в оновленні предмету важко переоцінити.

Хочемо, щоб з 1 вересня предмет "Захист України" викладали по-новому. І саме вчителі мають стати рушієм цих змін, тому навчання педагогів – важливий фокус уваги", – зауважив Оксен Лісовий.

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Оновлений предмет очікують почати викладати в українських школах уже від 1 вересня.
Усього в навчанні взяла участь 81 людина — це і освітяни, і ветерани. А заявок було понад 700.
Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Майбутніх тренерів навчали представники бригади спеціального призначення "Азов", OSINT-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та Києво-Могилянської бізнес-школи.

81 учасник здобув знання з тем:
  • національної безпеки та оборони;
  • інформаційної безпеки;
  • військового управління;
  • особливостей роботи зі старшокласниками;
  • педагогіки.

За словами міністра, після проходження навчання від тренерів шкільні вчителі не тільки зможуть передати необхідні для збереження життя знання та навички, а й навчаться формувати потужну патріотичну позицію учнів.

Через великий попит на здобуття сертифікату тренера та важливість викладання оновленої дисципліни, у міністерстві вже планують наступну хвилю навчання. Очікується, що черговий набір охочих відбудеться в липні 2024 року.

Нагадаємо, у травні МОН повністю переписало програму дисципліни "Захист України". За словами очільника відомства, звідти прибрали все, що "туди потрапило за радянським підходом».

Оновлений предмет очікують почати викладати в українських школах уже від 1 вересня.

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