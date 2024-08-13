Чому ТЦК не бачать дані про інвалідність в реєстрі "Оберіг"? Відповідь Мінсоцполітики

Працівники ТЦК не бачать у Єдиному реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку, через відсутність фінансування інформаційної взаємодії між реєстром і Мінсоцполітики.

Про це Мінсоцполітики повідомило у відповідь на запит видання "Судово-юридична газета".

"Судово-юридична газета" запитувала, чи реалізовано взаємодію Реєстру "Оберіг" із реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення надання відстрочки людям, які мають на неї право.

Також журналісти запитували, чи передає нині Пенсійний фонд і Мінсоцполітики відомості про встановлення/зміну групи інвалідності до Реєстру військовозобов'язаних в електронному вигляді.

Мінсоцполітики відповіло, що між ним та Міністерством оборони підписано договір інформаційної взаємодії від 4 червня 2024 року, однак його досі не реалізували через відсутність фінансування.

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"Станом на сьогодні договір не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування, тому передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" не здійснюється", – йдеться у поясненні Мінсоцполітики.

Джерело: Судово-юридична газета

За законом, органи ведення Реєстру, тобто ТЦК, повинні були б одержувати від Пенсійного фонду і Мінсоцу багато даних військовозобов’язаного (про інвалідність, зайнятість, сімейний статус, місце проживання тощо) в електронному вигляді.

Однак, судячи з відповіді на запит, ці дані не "підтягуються", тому військовозобов’язані мають подавати їх у ТЦК самі.

Нагадаємо, раніше ТЦК отримали можливість формувати повістки за допомогою реєстру "Оберіг".