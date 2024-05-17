Е-кабінет військовозобов’язаного: як його зареєструвати та чи замінить він похід до ТЦК
18 травня в Україні запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного. Він є одним із нововведень, прописаних у нещодавно прийнятому законі про мобілізацію.
Як працюватиме е-кабінет та чи зможе він замінити похід до ТЦК – розповів "УП. Життя" юрист компанії MORIS Ростислав Соботник.
Електронний кабінет – це персональний кабінет, за допомогою якого призовники, військовозобов'язані та резервісти в електронному вигляді можуть подати до ТЦК відомості про себе.
"Також він дає можливість перевірити наявність ваших персональних даних у реєстрі "Оберіг" – раніше це можливо було зробити лише через особисте звернення в територіальні центри комплектування", – зазначив Ростислав Соботник.
Як зареєструвати е-кабінет?
Е-кабінет працюватиме у тестовому режимі з 18 травня. Він представлений у вигляді застосунку під назвою "Резерв+" від Міністерства оборони, який можна завантажити в App Store або Google Play.
Щоб оновити персональні дані, необхідно авторизуватися через BankID або Дія.Підпис і заповнити необхідні поля – адресу проживання, номер телефона та електронну пошту.
Е-кабінет – це не те ж саме, що й електронна база призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Остання наповнюється автоматично й містить дані з різних державних реєстрів – Державної податкової служби, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Державної прикордонної служби, Міністерства освіти та науки, Державної міграційної служби тощо.
Водночас "Резерв+" – це окремий вебсервіс, в який підтягуватимуться дані з "Оберегу".
Які дані міститимуться в е-кабінеті?
За словами Ростислава Соботника, передбачається, що крім номера телефону, електронної пошти та адресу проживання, в е-кабінеті зберігатимуться такі дані:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дата й місце народження;
- місце проживання;
- сімейний стан;
- відомості про членів сім’ї (за згодою);
- серії та номери внутрішнього й закордонного паспортів;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- громадянство;
- освіта;
- місце роботи;
- наявність чи відсутність судимості;
- право на відстрочку;
- реквізити посвідчення водія та інші дані.
Чи замінить е-кабінет похід до ТЦК?
"Резерв+" не здатний повністю замінити похід до ТЦК.
"Реєстрація в електронному кабінеті спрямована на оновлення даних та не звільняє від обов’язку проходити ВЛК", – наголошує Ростислав Соботник.
Якщо працівникам ТЦК треба буде уточнити іншу інформацію, окрім наданої через е-кабінет, вони можуть зв’язатися з людиною за номером телефону або вручивши повістку.
База даних "Оберіг" наразі не підтягує інформацію з Міністерства охорони здоров'я, тому відомостей про стан здоров’я в е-кабінеті також не буде – як і дистанційного проходження ВЛК.
Застосунком "Резерв+" для оновлення даних можна також скористатися за кордоном. Військовозобов’язаним громадянам України, які перебувають в інших країнах, не надаватимуть консульські послуги, якщо вони не матимуть військово-облікових документів та не оновлять свої військово-облікові дані.
Чи обов’язково реєструвати е-кабінет?
Реєстрація електронного кабінету є добровільною.
Якщо людина не планує реєструвати е-кабінет, вона може оновити персональні дані альтернативними способами – через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ТЦК.
Чи будуть в е-кабінеті повістки?
В новому законі про мобілізацію не передбачене розсилання електронних повісток. Отже, немає норми про те, що їх надсилатимуть через "Резерв+".
"Водночас Закон № 3549-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" не передбачає і не виключає можливості направлення електронних повісток через електронний кабінет", – зауважує юрист.