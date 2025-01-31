Приниження ексвійськового у Мінветеранів: відомство не виявило порушень, про які говорив Шибалов

Мінветеранів не виявило порушень прав ексвійськового Шибалова, який звільнився з відомства

Міністерство у справах ветеранів не виявило порушень прав державних службовців. Перевірку провели на тлі звільнення ветерана Євгена Шибалова, який повідомив про приниження з боку керівництва.

Про це Мінветеранів повідомило у відповіді на запит "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначили, що провели перевірку щодо можливих фактів порушень права на "повагу до особистості, честі та гідності, справедливості й шанобливого ставлення з боку керівників, колег та інших людей".

"За результатами перевірки та розгляду письмових пояснень працівників Міністерства у справах ветеранів України порушень не виявлено", – йдеться у відповіді.

Також у відомстві запевнили, що Шибалов під час своєї роботи у Мінветеранів не звертався до керівництва зі скаргами.

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Нагадаємо, 16 грудня 2024 року Євген Шибалов опублікував допис, у якому розповів, що подав заяву на звільнення з посади начальника Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

"За неповні пів року з надихаючих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я "довбой*б", "ніх*я не роблю", "займаюся якоюсь х**тою", "возомніл себе дох*я експертом", "замість роботи тільки піарюся і продаю себе". А! І що в мене "мʼякий х*й", – згодом пояснив чоловік причину свого рішення.

На інцидент відреагували у Мінветеранів. У відомстві заявили, що засуджують поведінку, яка принижує честь і гідність людини, та повідомили про початок службового розслідування.

7 січня Кабінет міністрів звільнив заступницю міністерки у справах ветеранів Руслану Величко-Трифонюк. Саме через неї, за словами Шибалова, він потерпав від принижень.