"Заважає нормальним мешканцям": у Львові сусіди обурилися через спорудження пандуса для ветерана
У Львові виник скандал через пандус, який будують для захисника, який на війні втратив кінцівки. Його сусідів обурили розміри спорудження для маломобільних людей.
У міській раді кажуть – пандус відповідає нормам.
Відео конфлікту сусідів, яке зняла дружина ветерана Лілія Власова, опублікувала її сестра Марина.
За її словами, Сергій став на захист країни в 2014 році. У вересні 2023 року під час виконання бойового завдання він отримав важке поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги і частково слух.
Однак після реабілітації Сергій повернувся на фронт.
Наразі чоловік має протези, але зізнається, що подекуди за допомогою них пересуватися складно, пише "Суспільне. Львів".
"Чи потрібне мені крісло колісне, якщо я так добре тут зараз стою? Так, потрібне, бо ноги втомлюються.
Люди не розуміють, як це важко ходити на протезах. І по квартирі я переміщаюся виключно на кріслі колісному, тому що це легше. І мені б було приємно, якщо б я зміг виїхати з квартири ось в цей сквер і попити з дружиною кави", – поділився Сергій.
За словами Марини, Львівська міська рада виділила кошти для спорудження пандуса до їхнього під’їзду.
"Та, є дуже "чуйні" сусіди, які влаштували цілий концерт, щодо встановлення цього пандуса. Погрожують, що спиляють конструкцію і зроблять все можливе для того, щоб її прибрати", – зазначила вона.
На відео можна побачити чоловіка та жінку, які обурюються через нібито завеликі розміри конструкції пандуса, які, на їхню думку, не залишають достатньо місця для "нормальних мешканців" під’їзду.
Також люди на опублікованому відео апелюють до того, що Сергієві нібито не потрібен пандус.
"Він не те, що ходить. Він бігає. Йому це (йдеться про пандус – ред.) треба? Як так можна? Ви подивіться, нам стільки лишили (йдеться про місце перед під’їздом – ред.)", – говорить одна з сусідок.
Марина каже, що сусіди порадили сім'ї ветерана купити квартиру на першому поверсі або окремий будинок, аби "не заважати зі своїми проблемами".
"Дуже шкода, що люди втрачають здоровʼя, життя, а деякі диванні герої це знецінюють і навіть не мають краплі поваги", – написала жінка.
У Львівській міській раді підтвердили інцидент між мешканцями будинку на вулиці Виговського, 73.
19 грудня на місце конфлікту прибула уповноважена ради з питань доступності Ірина Маруняк. Фахівці, перевіривши дотримання вимог для пандуса, підтвердили: конструкція відповідає вимогам.
"Перевірка показала, що вимоги доступності дотримані. Пандус відповідає технічним стандартам і стане важливим кроком у створенні комфортного середовища для всіх мешканців цього будинку.
Якщо комусь не подобається пандус, його розмір чи наявність, рекомендую сісти в крісло колісне та проїхатися тими пандусами, які ви вважаєте нормальними для себе", – підсумував міський голова Андрій Садовий.
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