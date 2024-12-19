"Заважає нормальним мешканцям": у Львові сусіди обурилися через спорудження пандуса для ветерана

У Львові виник скандал через пандус, який будують для захисника, який на війні втратив кінцівки. Його сусідів обурили розміри спорудження для маломобільних людей.

У міській раді кажуть – пандус відповідає нормам.

Відео конфлікту сусідів, яке зняла дружина ветерана Лілія Власова, опублікувала її сестра Марина.

За її словами, Сергій став на захист країни в 2014 році. У вересні 2023 року під час виконання бойового завдання він отримав важке поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги і частково слух.

Однак після реабілітації Сергій повернувся на фронт.

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Наразі чоловік має протези, але зізнається, що подекуди за допомогою них пересуватися складно, пише "Суспільне. Львів".

"Чи потрібне мені крісло колісне, якщо я так добре тут зараз стою? Так, потрібне, бо ноги втомлюються.

Люди не розуміють, як це важко ходити на протезах. І по квартирі я переміщаюся виключно на кріслі колісному, тому що це легше. І мені б було приємно, якщо б я зміг виїхати з квартири ось в цей сквер і попити з дружиною кави", – поділився Сергій.

За словами Марини, Львівська міська рада виділила кошти для спорудження пандуса до їхнього під’їзду.

"Та, є дуже "чуйні" сусіди, які влаштували цілий концерт, щодо встановлення цього пандуса. Погрожують, що спиляють конструкцію і зроблять все можливе для того, щоб її прибрати", – зазначила вона.

На відео можна побачити чоловіка та жінку, які обурюються через нібито завеликі розміри конструкції пандуса, які, на їхню думку, не залишають достатньо місця для "нормальних мешканців" під’їзду.

Фото: Андрій Садовий/Facebook Фото: Андрій Садовий/Facebook

Також люди на опублікованому відео апелюють до того, що Сергієві нібито не потрібен пандус.

"Він не те, що ходить. Він бігає. Йому це (йдеться про пандус – ред.) треба? Як так можна? Ви подивіться, нам стільки лишили (йдеться про місце перед під’їздом – ред.)", – говорить одна з сусідок.

Марина каже, що сусіди порадили сім'ї ветерана купити квартиру на першому поверсі або окремий будинок, аби "не заважати зі своїми проблемами".

"Дуже шкода, що люди втрачають здоровʼя, життя, а деякі диванні герої це знецінюють і навіть не мають краплі поваги", – написала жінка.

У Львівській міській раді підтвердили інцидент між мешканцями будинку на вулиці Виговського, 73.

19 грудня на місце конфлікту прибула уповноважена ради з питань доступності Ірина Маруняк. Фахівці, перевіривши дотримання вимог для пандуса, підтвердили: конструкція відповідає вимогам.

"Перевірка показала, що вимоги доступності дотримані. Пандус відповідає технічним стандартам і стане важливим кроком у створенні комфортного середовища для всіх мешканців цього будинку.

Якщо комусь не подобається пандус, його розмір чи наявність, рекомендую сісти в крісло колісне та проїхатися тими пандусами, які ви вважаєте нормальними для себе", – підсумував міський голова Андрій Садовий.

Нагадаємо, в листопаді авторам шоу про інклюзивність українських міст "Відвал ніг" довелося видалити один із випусків через скаргу героїні.

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