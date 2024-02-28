Чи можливо запобігти падінню астероїда на Землю? Аналіз результатів місії NASA

Загибель життя на Землі внаслідок падіння астероїда є центром багатьох науково-фантастичних сюжетів. Щоб перевірити, чи реально запобігти такому розвиткові подій, NASA відправило місію до одного з них.

Її результати оприлюднили у науковому журналі Nature Astronomy, повідомляє The Conversation.

The Double Asteroid Redirection Test (Dart) – це місія космічного апарату, яка стартувала в листопаді 2021 року. Його відправили до астероїда під назвою Діморфос, з яким "наказали" зіткнутися.

Діморфос не становить жодної загрози для Землі в найближчому майбутньому. Метою місії було перевірити, чи можливо збити астероїд з курсу за допомогою створеного людьми об’єкта.

Високошвидкісне зіткнення з астероїдом потребує неймовірної точності. Діморфос – це частина подвійної астероїдної системи, в якій менший об'єкт обертається навколо більшого. Більший астероїд в ній – Дімідус.

Апарат масою 580 кілограмів зі швидкістю 6 км/с врізався в астероїд, який важить близько 5 мільярдів кілограмів. Це еквівалентно зіткненню мурахи з двома автобусами.

Астероїд Діморфос NASA

Моделювання на основі спостережень показало, що тепер Діморфос обертається навколо більшого астероїда Дімідуса на 33 хвилини повільніше, ніж раніше. Його орбіта зменшилася з 11 годин 55 хвилин до 11 годин 22 хвилин.

Зміна імпульсу до ядра Діморфоса також вища, ніж можна було б передбачити від прямого зіткнення.

Астероїд має досить слабку конструкцію і складається з окремих камінців, які утримуються разом силою тяжіння. Зіткнення призвело до того, що багато з них "відірвалося" від Діморфоса.

Наразі ці камінці рухаються в напрямку, протилежному до удару. Це сповільнює астероїд.

Вчені підрахували, що внаслідок зіткнення астероїд полегшав на 20 мільйонів кілограмів.

При цьому науковці не відкидають потенційний ризик пошкоджень і загибелі людей від падіння астероїдів. Важливим показником того, чи зможе людство йому запобігти, є кількість часу для втручання. Dart змінив орбіту Діморфуса лише на 33 хвилини – це не матиме великого значення, якщо астероїд розташовуватиметься дуже близько до Землі.

Якщо людство зможе передбачити траєкторію астероїда з більшої відстані, бажано за межами Сонячної системи, цього може бути достатньо, щоб відхилити її від нашої планети.

Нагадаємо, на поверхні астероїдів вперше виявили воду.