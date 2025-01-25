Наче блакитний мармур: космічний апарат Blue Ghost зафільмував Землю з орбіти

Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace зафільмував краєвид Землі під час підготовки до вильоту на місячну орбіту.

Дивовижні фотографії, на яких поверхня Землі нагадує блакитний мармур, були зроблені 24 січня під час орбітального маневру апарата, повідомляє Space.

"Наші GhostRiders зафіксували красу нашої рідної планети під час чергового виходу на орбіту Землі", – написала компанія Firefly Aerospace у соцмережі X.

15 січня місяцехід Blue Ghost запустили в космос на борту ракети SpaceX Falcon 9 в рамках місії Ghost Riders in the Sky ("Примарні вершники в небі").

Наразі апарат перебуває на орбіті Землі, а за 2 тижні попрямує на орбіту Місяця, де проведе 16 днів. Після цього Blue Ghost сяде на поверхню супутника Землі.

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За допомогою Blue Ghost NASA планують провести на Місяці 10 наукових експериментів, зокрема дослідження місячного пилу, радіаційного середовища на Місяці та взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі.

На посадковому майданчику також мають розмістити лазерний рефлектор, який допоможе вченим виміряти відстань між Землею та Місяцем.

Нагадаємо, раніше дослідники заявили, що Місяць може бути на 40 мільйонів років старішим, ніж вважалося раніше.